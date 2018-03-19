隔44年再登大銀幕 無敵鐵金剛重燃熱血回憶

（中央社記者江佩凌台北19日電）30多年前風靡全台的「無敵鐵金剛」將再登大銀幕，電影以電視版10年後的故事背景為設定，將原汁原味重現經典角色和機器人，搭配動畫技術升級的精緻畫面，要重燃觀眾熱血回憶。

根據片商新聞稿，電影「劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY」描述人類再次將未來託付給「無敵鐵金剛」的故事，此次也是繼1974年電影「無敵鐵金剛對暗黑大將軍」，相隔44年後，再次躍上大銀幕的全新作品。

「無敵鐵金剛」卡通曾在西元1978年和1985年在台灣電視播出，許多經典台詞和招式如「指揮艇組合」、「金剛飛拳」、「木蘭飛彈」等令許多人留下深刻印象，「無敵鐵金剛」主題曲也陪伴不少民眾童年時光，至今依舊讓人朗朗上口。