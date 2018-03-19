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中央社

隔44年再登大銀幕 無敵鐵金剛重燃熱血回憶

中央社2018/03/19 11:44
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北19日電）30多年前風靡全台的「無敵鐵金剛」將再登大銀幕，電影以電視版10年後的故事背景為設定，將原汁原味重現經典角色和機器人，搭配動畫技術升級的精緻畫面，要重燃觀眾熱血回憶。

根據片商新聞稿，電影「劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY」描述人類再次將未來託付給「無敵鐵金剛」的故事，此次也是繼1974年電影「無敵鐵金剛對暗黑大將軍」，相隔44年後，再次躍上大銀幕的全新作品。

「無敵鐵金剛」卡通曾在西元1978年和1985年在台灣電視播出，許多經典台詞和招式如「指揮艇組合」、「金剛飛拳」、「木蘭飛彈」等令許多人留下深刻印象，「無敵鐵金剛」主題曲也陪伴不少民眾童年時光，至今依舊讓人朗朗上口。

適逢「無敵鐵金剛」原作者、日本漫畫家永井豪出道滿50週年，永井豪決定和當年一同打造出「無敵鐵金剛」的日本動畫製作公司東映動畫聯手推出劇場版，自2017年公布開始製作後，就令不少台灣粉絲引頸期盼在台上映。

片商表示，此次劇場版內容將原汁原味重現「無敵鐵金剛」中的經典角色和機器人，包含主角兜甲兒（台灣原翻譯：柯國隆）、女主角弓沙也加（余莎莎）和新型的維納斯A型（木蘭號），還有經典反派Dr.地獄（赫爾博士）、阿修羅男爵（雙面人），同時隨著動畫製作技術的畫面升級，讓觀眾除了回憶兒時經典外，更能感受到全新的震撼和熱血。

「劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY」將在3月30日全台上映。（編輯：管中維）1070319

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