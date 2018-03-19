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中央社

iPhone防水升級 傳蘋果在材質下苦心

中央社2018/03/19 10:18
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）蘋果傳積極提升iPhone防水等級。外媒報導，蘋果在iOS裝置內緣防水塗層和密封設計下苦心，未來iPhone防水規格可提升到IP68。

國外科技網站Patently Apple報導，一項蘋果在歐洲提出的專利內容顯示，蘋果在iOS裝置防水技術上有新進展，未來iPhone的防水規格可以提升到IP68等級。

報導指出，蘋果新防水技術能避免讓液體進入iOS裝置內，裝置內緣的機身也設計防水塗層，邊框也設計透明保護層，有助機身與顯示螢幕組裝的防水品質。相關密封材料可能採用聚氨酯等化學聚合物材料、或是UV膠等其他材質。

外媒先前報導，iPhone X防水功能可達到IEC60529標準的IP67等級，這意味著iPhone X可以在水下1公尺防水約30分鐘。IP68等級代表裝置可以在水下超過1公尺防水，達到密封程度，

蘋果透過專利布局開發可應用在iPhone的新防水設計。外媒先前報導，蘋果規劃在iPhone或iPod touch機身背後、設計虛擬暗藏的連接埠，可以防水、防碎片或是抗油漬。

中國大陸媒體先前分析，iPhone採用特殊的塑膠材料，讓防水性能明顯提升。例如iPhone 7在外殼的隔斷條、中框和充電連接埠，分別採用比利時蘇威集團（Solvay）和美國杜邦（DuPont）的材料。

蘋果iPhone主要採用耐高溫工程塑膠，也有採用一般工程塑膠，主要供應商包括蘇威集團和沙烏地阿拉伯沙特基礎工業（SABIC），杜邦也有少量供應。

國外科技網站Appleinsider先前指出，蘋果對於如何讓iPhone達到防水等級的製造工藝，仍三緘其口，只強調從裡到外、iPhone在機殼密封與黏合設計經過重新考量。（編輯：郭萍英）1070319

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