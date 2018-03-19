iPhone新鏡頭傳6月出貨 這家台廠後勁強

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）市場關注新iPhone出貨和零組件動向。分析師預估今年iPhone整體出貨量可年成長4%到6%，新iPhone鏡頭訂單最快6月出貨，大立光5月後營運逐季看升。
凱基投顧分析師郭明錤報告預估，今年iPhone整體出貨量可較去年成長4%到6%，上看2.28億支。
報告指出，由於iPhone出貨不如預期，因此下修今年下半年有機發光二極體（OLED）機種出貨量。
在關鍵零組件部分，報告預期，今年下半年新款iPhone鏡頭訂單，最快從6月到7月開始出貨。
郭明錤預估，大立光新廠良率將在4月到5月改善，規模競爭優勢產能是舜宇光學（2382.HK）的2倍到3倍，除了高階訂單外，也可從競爭對手取得更多中低階4P（4片塑膠鏡片）與5P訂單，有助提升整體產能利用率。
報告指出，受惠新廠良率改善與今年下半年新款iPhone鏡頭訂單從6月到7月開始出貨，預估大立光從5月開始將走出營運谷底並逐季提升，大立光依舊為新款iPhone高階鏡頭主要供應商，訂單比重不受競爭對手玉晶光日本夏普轉投資康達智（Kantatsu）影響。
外界關注今年下半年iPhone新品動向。市場一般預期，今年秋季蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨占新款iPhone比重可到50%。（編輯：林孟汝）1070319