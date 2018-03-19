iPhone新鏡頭傳6月出貨 這家台廠後勁強

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）市場關注新iPhone出貨和零組件動向。分析師預估今年iPhone整體出貨量可年成長4%到6%，新iPhone鏡頭訂單最快6月出貨，大立光5月後營運逐季看升。

凱基投顧分析師郭明錤報告預估，今年iPhone整體出貨量可較去年成長4%到6%，上看2.28億支。

報告指出，由於iPhone出貨不如預期，因此下修今年下半年有機發光二極體（OLED）機種出貨量。

在關鍵零組件部分，報告預期，今年下半年新款iPhone鏡頭訂單，最快從6月到7月開始出貨。