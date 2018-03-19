〈每日外資外匯觀點〉提防歐元跌破1.2155見頂

BBH：歐元兌美元若跌破 1.2155 頭部將成形

歐洲央行耐心地維持利率不變，加上 2 月 CPI 微幅下調，壓抑了前 3 個交易日歐元兌美元的走勢，歐元連續第二周小幅走軟，但 3 月以來仍上漲近 1%。

歐元上周一度測試 2 月 2 日的高點後回跌，在技術指標未見強烈上漲信號下，很難重新挑戰 1.2345，走弱的機率大增。預期 1.2250-1227 美元將獲初步支持，若續跌破 1.2155， 將可確認頭部成形。

歐元兌美元近半年來的走勢。

富國銀行：美元兌大多數貨幣恢復長期下跌

2017 年起的貨幣政策趨同趨勢今年將持續，中國央行 1 月上調利率 25 個基點，預期年至少會再次提高利率；3 月 21 日 Fed 升息預期升高，英國央行 5 月 10 日利率決策會議升息的機率也同步升高。