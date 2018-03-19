20個世紀的酒什麼滋味？陜西出土秦國古酒

（中央社台北19日電）嗜酒之人自古有之，新華網報導，中國陝西省最近公布了一處秦人墓葬發掘結果，儘管歷經盜擾，仍出土多件寶貴文物，其中在一個密封良好的銅壺中發現了距今2000多年的古酒。
據報導，銅壺屬於盛儲酒類液體的青銅禮器。依照周禮制度，墓葬中出土的銅壺多與下葬過程中的「獻祭」儀式有關，填埋時也多盛有酒類。
即使如此，報導說，2000多年前秦人盛放的酒能保存下來實屬「意外」。
主持發掘工作的陜西省考古研究院研究員許衛紅說：「銅壺出土時，我們發現口部用植物條捆紮了粗麻布，良好的密封性為保存壺中酒提供了可能。」
報導形容，銅壺中保存的約300毫升液體，近乳白色，透明純淨。
參與發掘的陜西省考古研究院助理研究員張楊力錚說：「經過相關單位科學檢測，發現液體中含有較高的羥脯氨酸、谷氨酸等氨基酸，屬於酒類物質，類似今天發酵釀造酒。」
他指出，這次在文物中發現了酒，不僅說明了秦都咸陽的酒業釀造水準，也體現了秦帝國對周禮制度的傳承，對研究秦咸陽城文化面貌具有重要意義。
這次公布的是西咸新區空港新城巖村秦人墓葬發掘成果。這批平民墓葬的時間集中於戰國晚期到秦代。雖多次遭盜擾，依然出土了不同材質的文物約260餘件（編輯：周慧盈/翟思嘉）1070319