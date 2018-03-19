20個世紀的酒什麼滋味？陜西出土秦國古酒

（中央社台北19日電）嗜酒之人自古有之，新華網報導，中國陝西省最近公布了一處秦人墓葬發掘結果，儘管歷經盜擾，仍出土多件寶貴文物，其中在一個密封良好的銅壺中發現了距今2000多年的古酒。

據報導，銅壺屬於盛儲酒類液體的青銅禮器。依照周禮制度，墓葬中出土的銅壺多與下葬過程中的「獻祭」儀式有關，填埋時也多盛有酒類。

即使如此，報導說，2000多年前秦人盛放的酒能保存下來實屬「意外」。

主持發掘工作的陜西省考古研究院研究員許衛紅說：「銅壺出土時，我們發現口部用植物條捆紮了粗麻布，良好的密封性為保存壺中酒提供了可能。」