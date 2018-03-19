NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈聯結車駕駛教育　警方宣導防禦駕駛娃娃機商補貨　員警抓到「小惡魔」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

聯廣上市凍結市場資金73億元 3/23以每股承銷價

鉅亨網2018/03/19 12:17
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 重啟上市承銷程序，今 (19) 日宣布初次上市公開申購作業已完成抽籤，公開申購合格件數約 15.8 萬件，申購倍數達 77 倍，凍結市場資金近 73 億元，中籤率僅 1.29%，將於周五 (23 日) 以每股承銷價 46 元掛牌上市。

聯廣於 2016 年 11 月登錄興櫃，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，為本土營收最高的大型綜合廣告代理商，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，營收占比分別為 36%、33%、5% 及 6%，。

聯廣掛牌上市後，將成為台灣首家上市文創集團，聯廣集團董事長余湘表示，要做「台灣最大的文創舞台」，盼能藉由上市將舞台做大，讓年輕人更願意投入，也讓其他人看到台灣廣告的生命力。

聯廣近來也跨足多元策展活動與快閃店等商業新趨勢，其於 2016 年 8 月併購的台灣會展策展公司光洋波斯特，將作為集團發展另一具引擎，光洋波斯特去年底策劃德國歐系品牌車展活動，正式跨入高端產品會展活動，且因今年適逢雙數年，會展場次將明顯較單數年增加，其會展服務收入將為成長動能來源。

聯廣集團執行長程懷昌先前表示，今年將再度啟動購併，購併對象可分兩大方向，包含聯廣目前既有的廣告、公關與數位等服務，以及目前沒有的媒體等服務，將一步步讓聯廣整合文創產業上下游，成台灣最大的文創公司。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字廣告聯廣上市申購會展舞台文創展望併購headline
〈每日外資外匯觀點〉提防歐...轉投資和詮股價飆新高 對台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan