黑糖牛奶糖標示不符遭罰 森永：可退貨

王明理說，檢驗結果發現，黑糖牛奶糖鈉含量為每100公克含36.2毫克，外包裝為每100公克含20毫克，涉及標示不實。

衛生局今天召開記者會，市府參議兼食品藥物管理科長王明理表示，台灣森永製菓股份有限公司販售的「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」外包裝的鈉營養標示不符，依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，開罰4萬元並要求下架。

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市衛生局指出，「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」外包裝鈉營養標示不符，開罰森永公司新台幣4萬元並要求下架；森永表示，商品去年停產，消費者可持發票或商品退貨。

森永廠長廖學模接受中央社訪問表示，牛奶糖賞味期只有一年，此商品於去年12月中旬停產，若要重新回收改標籤再上架，過程冗長，導致商品離賞味期太近，所以8800袋全數回收、銷毀。

他表示，黑糖牛奶糖在20年前就已研發販售，當時依照廠商所計算的營養成分標示，「產品從來沒有換過配方，應是20年前數字就計算錯誤」。他也強調，牛奶糖對人體沒有危害，請消費者安心食用。

森永官網上也貼有聲明，消費者若要退貨，可持發票或商品到公司退貨，或撥打消費者聯絡電話02-28914160查詢。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070319