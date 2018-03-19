國際化武專家赴英 調查前俄諜中毒案

英國外交部在聲明中說：「這些之後將送至OPCW選定享有盛譽的國際實驗室，測試結果預料最快2週後出爐。」

禁止化學武器組織（OPCW）專家今天將赴英國蒐集毒劑樣本，英國表示，凶手用的是前蘇聯軍方研發的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）。

法新社報導，前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日在英國遭神經毒劑攻擊，引發英俄外交危機，互相驅逐外交官報復。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）否認俄國是這起攻擊的幕後黑手。

蒲亭昨天贏得第4個總統任期後告訴支持者：「這根本是一派胡言、鬼扯、胡說八道，俄國哪有人會允許自己在大選和世界盃足球賽前去幹那種事。」

他說：「我們已經銷毀所有化學武器。」他還說，俄國已準備好參與調查。

英國外交大臣強生（Boris Johnson）先前指控俄國貯存用來毒殺前俄諜的神經毒劑。

強生告訴英國廣播公司（BBC）節目：「我們的確擁有證據顯示，過去10年內，俄羅斯不但研究如何使用神經毒劑進行暗殺，而且製造與貯存諾維喬克。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070319