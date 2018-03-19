詩魔洛夫病逝 享壽91歲

（中央社記者鄭景雯台北19日電）台北榮總今天證實，有「詩魔」之稱的詩人洛夫（莫洛夫），今天因肺部疾病過世。洛夫兒子莫凡也透過友人證實，洛夫今晨3時21分在北榮病逝，享壽91歲。
洛夫本名莫洛夫，湖南衡陽人，1949年來台，畢業於淡江大學英文系。在海軍服役多年，歷任參謀、聯絡官、特等編譯官、英文秘書等。洛夫詩思啟發甚早，在湖南時已經在報刊發表新詩。
洛夫來台後，1954年與張默組成「創世紀」詩社，發行同名詩刊，與「藍星」、「現代詩」三足鼎立，打造跨越60年的現代詩發表基地，也成為華人現代詩壇的傳奇。
洛夫從18歲起公開發表詩作迄今，從未停止詩創作，不斷嘗試、創新現代詩體例，代表作不勝枚舉。近年來，詩風由「魔」入「禪」，以凝練駕馭繁蕪，通過詩，將西方超現實主義與東方禪宗思想貫通，開闢嶄新境界。
作家李敖昨天過世，今天詩人洛夫又病逝，「文訊」總編輯封德屏今天聞訊後感嘆，「洛夫過世，是台灣詩壇重要損失」，尤其洛夫在1月才出書「昨日之蛇：洛夫動物詩集」，封德屏認為，「他也知道自己身體不好，趕快整理一些詩、再加上新增作品集結出版，可以看到他這樣跨一個世紀以上的詩人，不斷在精進、變化」。（編輯：唐聲揚）1070319