詩魔洛夫病逝 享壽91歲

（中央社記者鄭景雯台北19日電）台北榮總今天證實，有「詩魔」之稱的詩人洛夫（莫洛夫），今天因肺部疾病過世。洛夫兒子莫凡也透過友人證實，洛夫今晨3時21分在北榮病逝，享壽91歲。

洛夫本名莫洛夫，湖南衡陽人，1949年來台，畢業於淡江大學英文系。在海軍服役多年，歷任參謀、聯絡官、特等編譯官、英文秘書等。洛夫詩思啟發甚早，在湖南時已經在報刊發表新詩。

洛夫來台後，1954年與張默組成「創世紀」詩社，發行同名詩刊，與「藍星」、「現代詩」三足鼎立，打造跨越60年的現代詩發表基地，也成為華人現代詩壇的傳奇。