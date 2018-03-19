轉投資和詮股價飆新高 對台虹每股貢獻逼近1元

台虹 (8039-TW) 轉投資持股 15.67% 的和詮科技 (6673-TW) 今 (19) 在興櫃交易價格走高到 78.42 元，創本月 7 日掛牌以來新高價，台虹持有和詮 15.67%，以今日和詮股價計算，潛在收益達 2.04 億元，對台虹財每股貢獻 0.98 元。

和詮今天的最高價 74.82 元，距離 7 日登錄興櫃交易第 1 盤交易價的 41 元，也上漲高達 91%，而和詮預計最快今年第 4 季送件申請上櫃，若一切順利，將在明年掛牌交易。

和詮是全球最大特殊投影抗光幕製造商，台虹為原始股東，目前持有和詮股票張數 3611 張，持股比例 15.67%，台虹每股持股成本 22 元，依今天和詮股價 78.42 元計算，台虹來自和詮的潛在獲利達 2.04 億元。