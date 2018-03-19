NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈聯結車駕駛教育　警方宣導防禦駕駛娃娃機商補貨　員警抓到「小惡魔」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

企圖超越三星等對手 蘋果傳祕密研發螢幕

中央社2018/03/19 12:30
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社舊金山18日綜合外電報導）彭博報導，根據熟知內情的消息人士，科技巨擘蘋果公司（Apple）首度嘗試研發生產自己的裝置螢幕，透過位於加州總部附近的秘密工廠，製造少量螢幕以供測試。

要求匿名的消息人士說，蘋果正著重投資開發新一代微發光二極體（MicroLED）螢幕，由於MicroLED使用的發光架構與當前的有機發光二極體（OLED）螢幕不同，因此能使配備這種螢幕的裝置機身更薄、色彩更鮮明且更節能。

消息人士說，生產MicroLED螢幕的難度遠高於OLED螢幕，蘋果大約一年前曾考慮放棄相關計畫，但目前已有所進展，不過消費者要看見這項成果，恐怕還得等上好幾年。

這項雄心勃勃的計畫，是蘋果獨立設計重要組件的最新舉措。多年來，蘋果已設計出用來驅動旗下行動裝置的晶片。長期看來，蘋果自行研發螢幕可能傷及許多螢幕供應商，例如螢幕製造商三星電子（SamsungElectronics Co）、日本顯示器公司（Japan Display）、日本夏普公司（Sharp Corp）、樂金顯示器公司（LG Display Co.）和觸控螢幕晶片廠新思（Synaptics）。

此外，OLED技術開發商環宇顯示技術公司（Universal Display Corp）可能也會受到波及。

消息曝光後，亞洲顯示器製造商股價紛紛下挫，日本顯示器公司下跌高達4.4%，夏普下跌高達3.3%，三星下跌1.4%，京東方科技集團（BOE Technology Group）則下跌2.7%。

掌控MicroLED技術將有助蘋果在成熟的智慧型手機市場脫穎而出，也能超越三星等以製造出色螢幕自豪的競爭對手。經營螢幕測試公司DisplayMateTechnologies的專家索內拉（Ray Soneira）說，自行設計螢幕是蘋果的「大好機會」。

他說：「每個人都能買到OLED或LCD螢幕，但只有蘋果擁有MicroLED。」（譯者：劉文瑜/核稿：林憬屏）1070319

華郵：川普要白宮職員簽保密協定台中紙廠疑遭縱火 警消初步排

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan