企圖超越三星等對手 蘋果傳祕密研發螢幕

（中央社舊金山18日綜合外電報導）彭博報導，根據熟知內情的消息人士，科技巨擘蘋果公司（Apple）首度嘗試研發生產自己的裝置螢幕，透過位於加州總部附近的秘密工廠，製造少量螢幕以供測試。

要求匿名的消息人士說，蘋果正著重投資開發新一代微發光二極體（MicroLED）螢幕，由於MicroLED使用的發光架構與當前的有機發光二極體（OLED）螢幕不同，因此能使配備這種螢幕的裝置機身更薄、色彩更鮮明且更節能。

消息人士說，生產MicroLED螢幕的難度遠高於OLED螢幕，蘋果大約一年前曾考慮放棄相關計畫，但目前已有所進展，不過消費者要看見這項成果，恐怕還得等上好幾年。