華郵：川普要白宮職員簽保密協定

早先在川普競選陣營擔任要職的人也簽過類似協定，但專家質疑，這類協定對高階政府雇員的合法性，因為他受憲法言論自由保障。

據華郵報導，保密協定規定，若官員洩漏白宮機密資訊給媒體或他人，恐吃上罰款，即便川普不再是總統，保密協定依然有效。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天披露，在美國總統川普剛就職幾個月就發生數起消息外洩的情況後，川普下令高階職員進入白宮任職需簽保密協定。

華郵指出，川普陣營高級官員最後都同意簽保密協定，有部分是因為覺得這些協定可能不會有效。

馬卡斯指出，據協定草案，只要是聽到或藉白宮職務之便取得所有非公開資訊，未獲權就外洩這些「機密資訊」都會受罰，連「與新聞從業人員、聯邦政府雇員、各州及地方政府聯絡」都算。

不過馬卡斯猜測，1000萬美元的數字在最終版協定裡被淡化了，因為跟她談過的人表示不記得有這筆龐大的數字。

馬卡斯認為，與在川普集團裡的民間企業雇員不同，白宮幕僚面對老闆，有憲法第一修正案的保障，所以若白宮內有大嘴巴的職員，該做的是開除而非提告求償。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070319