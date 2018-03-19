推升投票率 俄羅斯總統大選傳強迫投票

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在總統大選獲壓倒性勝利，贏得第4個任期。不過，疑為了推升投票率、讓俄國看似一個茁壯的民主國家，傳出大規模強迫投票現象。
俄國第4大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）鄉村地區Gorny Shchit，兩名選舉觀察員告訴美聯社，他們在正午12時至下午2時之間，看見大批選民進入投票所，且人數異常的高。當地醫院一名醫師告訴美聯社，醫護人員最晚必須在下午2時前向上司回報已經投票。
其中一名觀察員克里沃諾哥夫（SergeiKrivonogov）說：「突然間來了很多人，（他們）一群一群地進入投票所，彷彿電車停在某一站的樣子。」這些選民還會拍下投票所人員發放的口袋月曆或是傳單，似乎是用來證明有確實投票。
觀察員與社群媒體提供的其他例子包括，許多地區的票匭裡被塞滿額外的選票、一名選務人員襲擊觀察員、監看票匭的閉路電視攝影機被旗幟或網狀物遮蓋、選票號碼出現矛盾之處、選民登記於最後一刻出現更動，可能用來推升投票率。此外，一座投票所外更有巨大的支持蒲亭標誌。
選務人員旋即回應部分違規事件，將傳出塞選票事件的投票所負責人停職，並將票匭封起來。遠東地區城鎮Artyom一名被控投入多張選票的男子也已經落網。
苦於選情冷清，當局對全國近1億1100萬名選民升高施壓，要求他們出面投票。
在莫斯科中區，43歲技工葉夫傑尼（Yevgeny）說，他曾短暫想過，投票到底值不值得。
「但答案很簡單…如果想保住工作，我就得投票。」葉夫傑尼要求不公開姓氏，以免被他服務的莫斯科市政府抓包。
莫斯科還對首投族祭出激勵方案，除送流行演唱會門票，醫療當局還提供免費癌症篩檢。
對蒲亭批評最力的反對派領袖納瓦尼（AlexeiNavalny）呼籲支持者抵制投「假」票，並派遣3萬3000名觀察員到全國各地，要看看他們與官方統計投票率差多少。納瓦尼說，投票所出現「前所未見」的舞弊事件。
納瓦尼委任律師日丹諾夫（Ivan Zhdanov）表示，根據觀察員蒐集的數據，莫斯科投票所在格林威治時間17時關閉時，實際投票率為55%。
但俄國中央選舉委員會在投票結束前3小時的最新投票率更新時指出，這次投票率為60%。
俄羅斯達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）官方公布的投票率向來極高，一名選舉委員會人員告訴法新社，約有50名男子進入他工作的投票所，將選票塞入票匭後以肢體攻擊一名觀察員。
不過，大部分的關切都遭選務委員會反駁，說觀察員有時會誤解他們肉眼所見。（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）1070319