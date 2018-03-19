推升投票率 俄羅斯總統大選傳強迫投票

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在總統大選獲壓倒性勝利，贏得第4個任期。不過，疑為了推升投票率、讓俄國看似一個茁壯的民主國家，傳出大規模強迫投票現象。

俄國第4大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）鄉村地區Gorny Shchit，兩名選舉觀察員告訴美聯社，他們在正午12時至下午2時之間，看見大批選民進入投票所，且人數異常的高。當地醫院一名醫師告訴美聯社，醫護人員最晚必須在下午2時前向上司回報已經投票。

其中一名觀察員克里沃諾哥夫（SergeiKrivonogov）說：「突然間來了很多人，（他們）一群一群地進入投票所，彷彿電車停在某一站的樣子。」這些選民還會拍下投票所人員發放的口袋月曆或是傳單，似乎是用來證明有確實投票。