兩岸論述 柯文哲：避僵局減衝突

（中央社記者梁珮綺台北19日電）有媒體報導，民進黨在年底選舉要不要禮讓台北市長柯文哲的關鍵，在於其雙城論壇的兩岸論述。柯文哲今天說，他的兩岸論述即避免僵局、減少衝突、降低緊張。
自由時報報導，雙城論壇是民進黨會不會禮讓柯文哲的指標，只要柯在論壇期間「沒捅出樓子」、「安全過關」，民進黨就會與其合作，禮讓柯參選台北市長；而為避免交流被政治解讀，兩市擬派副市長層級出席雙城論壇。
報導也指出，柯為尋求連任，四處拜會藍綠陣營大老請益，今晚還要與立委王金平共進晚餐。
柯文哲今天上午出席悠遊卡連結帳戶記者會，會後受訪時表示，他的兩岸論述是先決定戰略、再決定戰術，「避免僵局、減少衝突、降低緊張是戰略目標，再接著做調整。」
他說，上海台辦主任李文輝被陸委會禁止入境，儘管雙城論壇會如期舉辦，「但總是要雙方談，他人也不能來，現在還沒想到怎麼去談判。」
至於今晚要與王金平共進晚餐，他說，他常會拜訪政壇老前輩，包括親民黨主席宋楚瑜、前總統李登輝、陳水扁等，「王金平在立法院做了40年，簡直就是中華民國現代史的活字典，我還勸他說要趕快寫回憶錄。」
柯文哲說，很多事情能請教政壇前輩看法，是很有用的諮詢。（編輯：李亨山）1070319