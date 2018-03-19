兩岸論述 柯文哲：避僵局減衝突

（中央社記者梁珮綺台北19日電）有媒體報導，民進黨在年底選舉要不要禮讓台北市長柯文哲的關鍵，在於其雙城論壇的兩岸論述。柯文哲今天說，他的兩岸論述即避免僵局、減少衝突、降低緊張。

自由時報報導，雙城論壇是民進黨會不會禮讓柯文哲的指標，只要柯在論壇期間「沒捅出樓子」、「安全過關」，民進黨就會與其合作，禮讓柯參選台北市長；而為避免交流被政治解讀，兩市擬派副市長層級出席雙城論壇。

報導也指出，柯為尋求連任，四處拜會藍綠陣營大老請益，今晚還要與立委王金平共進晚餐。

柯文哲今天上午出席悠遊卡連結帳戶記者會，會後受訪時表示，他的兩岸論述是先決定戰略、再決定戰術，「避免僵局、減少衝突、降低緊張是戰略目標，再接著做調整。」