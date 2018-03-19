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〈金管會立院備詢〉顧立雄：還有3家台資子公司要赴陸

鉅亨網2018/03/19 12:39
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鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）申請大陸 A 股上市，立委憂心引發磁吸效應，對台灣資本市場造成衝擊，而金管會主委顧立雄今 (19) 日也坦言，除了鴻海之外，目前還包括臻鼎、榮成和南僑等 3 家台資子公司，都要赴大陸掛牌。

顧立雄今天赴財委會就「如何防止中國大陸股市磁吸效應」進行專題報告並備質詢，顧立雄表示，FII 掛牌是鴻海全球布局一部分，不認為單一事件就會產生磁吸效應，此說法引發立委討論。

立委曾銘宗表示，中國要吸引 1143 家在大陸投資 2.2 兆元的台灣子公司，若子公司市值大幅提高超過母公司，若陸官方進一步要求母公司下市，且要求台灣在大陸子公司全部必須在當地掛牌，金管會該如何處理；顧立雄回應，沒有一個國家會強迫企業上市，這些問題都會嚴肅面對。

立委賴士葆也表示，對於金管會看待陸股磁吸效應的看法「捏把冷汗、覺得很不可思議」，賴士葆指出，若真的影響有限，證交所何必與韓日主管機關大動作簽 MOU 合作備忘錄，顯示這問題的嚴重性，金管會怎麼可以如此輕忽。

顧立雄回應，目前沒有出現台資企業大量出走的跡象，金管會會持續關注赴中國上市的台資企業，是否有股權稀釋及股價不合理的情況。

不過顧立雄也透露，除了鴻海之外，目前還包括臻鼎、榮成和南僑等 3 家台資子公司，都要赴大陸掛牌。

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