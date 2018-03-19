3C世代面臨惡視力挑戰　角膜塑型不讓近視飆升

預防視力逐漸惡化，散瞳劑常是眼科醫師用來對抗學童近視的第一線處方。資深眼科醫師陳逸川表示，散瞳劑可分為短效型和長效型兩種，睡前點入雙眼後，前者可維持6至8小時，適用於較低度數者；後者在臨床上建議150至200度以上、每隔一年就增加100度，或具有高度近視體質者使用，藥效可持續2至3天，控制近視效果較佳。但瞳孔持續散大之下，容易出現畏光和近距離視力模糊的副作用，尤其應嚴防夏天紫外線的照射，必須做好防護，否則長久恐對視網膜和黃斑部造成傷害。

現代人與智慧型手機關係密切，隨處可見人手一機的低頭族，就連孩童也提早接觸3C產品，體驗科技的魅力，但卻也導致用眼過度、近視加深的後果，甚至不時造成親子關係的緊張對立。如何享受科技帶來的便利性而不被控制，又能確保孩童近視度數不飆升，已成為現代父母面臨的重要課題。

當孩童真性近視約150度，面臨看黑板的粉筆字感覺吃力、每半年增加近視50度時，又無法適應點散瞳劑後的畏光不適，陳逸川建議，父母可選擇角膜塑型來控制孩子的近視度數，好處是利用睡覺時配戴角膜塑型片，白天起床後取下，一切活動可照常，適合仍處活潑好動年紀的學童，也不會因打球時不慎打破眼鏡框而有受傷之虞。

角膜塑型術是依照個人眼球屈光度、角膜曲率和角膜特性等量身訂製，藉由每晚約6至10小時的睡眠時間，配戴一副特殊醫療專用、超高透氧的硬式隱形眼鏡。鏡片採多弧逆幾何的設計，透過改變中央角膜弧度，使之較為平緩，醒來後取下鏡片，角膜能暫時維持塑型後的形狀，有助減緩眼軸增加的速度，不僅近距離用眼能減少疲累感，且不需戴眼鏡就能維持一整天清晰好視力。

陳逸川根據門診2007年起累積至今逾4000名進行角膜塑型術的案例，每2到3年必須更換一副鏡片時，會先停戴2周讓眼睛角膜回復到原始狀態，來了解度數的變化。統計發現3年內眼軸變化不大，表示度數控制成效良好，若以度數控制的觀點而論，通常18至20歲的度數就趨近穩定。但他也強調，罹患800度以上的惡性高度近視者，若持續用眼習慣不良，即便已屆成年或至中年，近視度數仍可能緩慢增加。

現今高度近視患者越來越多，年齡層也有下降的趨勢，角膜塑型術不失為一種控制近視快速加深的利器，陳逸川提醒，塑型片的每日清潔尤其不可馬虎，才能確保配戴的安全與效果。若眼睛有嚴重過敏、角膜破皮、表面受傷或不平整，如做過雷射近視手術等，則不建議配戴。