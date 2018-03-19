腳底多發性黑斑 要小心與癌症有關

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中1名75歲老翁發現雙腳足底陸續冒出許多不痛不癢棕黑色斑塊，買藥膏來擦也無效，澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立安排切片檢查，還好僅是色素沉澱增多，後續仍需追蹤。

柯偉立今天指出，這名患者雙腳足底近兩三個月來，陸續冒出許多不痛不癢的棕黑色斑塊，起初患者以為是香港腳之類的毛病，自行去藥房買藥膏來擦，也不見效，還愈冒愈多，而且洗也洗不掉，刮也刮不去，患者憂心腳底會不會產生了什麼病變，所以前往皮膚科求診。

柯偉立表示，在詳細診視患者的足底病灶後，即安排皮膚切片檢查，切片結果所幸僅是色素沉澱增多，而非產生黑色素細胞癌的變化，後續也為患者安排相關器官檢查，並未出現惡性腫瘤變化的跡象，目前患者仍在定期回診追蹤中。