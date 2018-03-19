《名廟打卡》海埔池王府

這一次的行程由前行政院政務委員高思博帶路，保庇得以貼近池王府作採訪，並請出池王府中最有份量的老前輩，主委張志雄先生為大家作講解，這種千載難逢的機會，都是高思博老師居中安排才有的頂級待遇。

（文／黃彥昇 民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）今天要介紹的這間廟，是位於台南麻豆的池王府，據說當年國姓爺在驅逐荷蘭人的時候，特別從福建泉州請來王爺金身放在戰艦上供奉，隨著時代變遷，池王府也成為海埔一代的信仰中心。

大家要知道，台灣海峽是出了名的黑水溝，海相險惡是人盡皆知，國姓爺成功驅逐荷蘭人之後，池府王爺金身也由國姓爺的部下，也就是今日海埔的李家先祖請至當地供奉，數百年的傳承之後，才有了今天的規模。

張主委說，三百多年前王爺金身先是安奉在草寮內，或是由各戶人家輪流供奉，後來因為地理位置的變遷，舊的池王府幾乎全毀，但居民早有重建之意。在民國七十三年的時候，池王突然降駕，四處勘察地理，同時也有鄉民受到池王托夢，表示此處是王府聖地，要速速建廟。鄉民收到神諭十分開心，就四處募款、組織動員，終於在民國七十七年的時候建成了現在的池王府。

介紹完池王府的正殿，高思博老師就急著帶我們到廟後的龍虎平安井，告訴我們這口井非常重要，見證了數百年來海埔一代的發展史。原來海埔在先民來台發展初期，因為地勢與地形的關係，能取得的都是既鹹又苦的地下水，後來經神明指示掘井，成為海埔地區的第一口淡水井，當時海埔一帶的民生用水都來自這口井。後來古井因為自來水系統而逐漸荒廢，九十二年時曾出土，後來又因為八八水災被淹沒，前幾年經王爺指示再度重見天日，同時也因為台南在過去幾年天災不斷，所以整修古井也代表替整個大台南祈福。

池王府有一個特色園區，就是廟埕前的軍史公園，張主委說是當年國防部要報廢這些兵器，卻沒有單位想收，他覺得可惜，就跟國防部申請，因此才有了軍史公園，所以在池王府看到飛機坦克不稀奇，也有不少信眾是專程來這裡參觀軍史公園的喔。

高思博在參拜池王府後回程的路上感嘆，台灣的廟宇文化其實都是代代相傳的重要歷史，而神明則是歷史的見證者，那些有著歷史記憶，虔誠敬拜神明的耆老會逐漸凋零，若新生代接不下傳承的棒子，這些有數百年歷史的文化會不會漸漸的被遺忘，然後消失？

「不好的我們要改進，有義意的我們要負責傳承給下一代。」高思博這麼說的同時，似乎也擔起了某種責任，希望能讓下一代的台南人都能記住這些歷史文化。

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