吳秉叡的大台北灣區計畫　新北的新出口、台灣的新出路

吳秉叡表示，要參選市長必須要做好充足準備，更須負責任地提出政策藍圖來爭取市民朋友認同。吳秉叡說，自一年多前就以「新北重開機，大秉抓BUG」的系列走遍各地，陸續提出各項市政針貶及改善政策，今天公布的「大台北灣區計畫」更是與團隊開過數十場大小會議，不斷評估修正的精心之作，有信心可以獲得市民鄉親贊同。

新北市長參選人吳秉叡，今(19)日以超高規格包下電影院，正式對外公布主要政策「大台北灣區計畫」，這是個以結合台北港為核心的旗艦型市政發展計畫，內容包含填海造陸、清理淡水河系淤泥、產業發展、觀光遊憩及交通運輸等各個面向，吳秉叡認為這裡將是未來市民造夢的新基地，也將會是「新北的新出口，台灣的新出路」，希望有機會和大家一起來實現。

吳秉叡指出，這計畫是將新北市與台北港緊密連結，讓1+1可以發揮數倍效果。吳秉叡說，將以「填海造陸」的方式創造超過248萬坪土地，以市價20萬元計算，土地價值將高達5000億。而這些土地將以「只租不售」的方式鼓勵產業回流；這個全新的自由貿易港區聚落有著「境內關外、無需關稅」的優勢，預計可帶動30萬個就業機會，創造2兆元以上產值。

吳秉叡說，台北港擁有一流的交通條件，可以快速連結新北市各個人口密集的都會區，建設台北港就可以帶動整體新北市的繁榮發展。有台61線連接桃園機場，台64、台65線連結國道一號與國道三號兩條高速公路，未來透過淡江大橋還可以連接淡水到北海岸，還有105線道連接林口、桃園等等，藉由完善的快速道路與國道系統等路網可以將整個北部都會區納入30分鐘車程的服務生活圈。

大台北灣區計畫也將引進郵輪旅遊，吸引國際觀光客前來，打造世界級的觀光景點，就像東京灣般完善規劃各項商業與娛樂設施，也如同舊金山灣區建構一個新興產業聚落，並提供良好的公共服務環境與休閒綠地，成為400萬新北市民造夢的新基地。

吳秉叡進一步指出，台北港具有全球海運絕佳位置，更可和桃園國際機場形成海空聯運，人流及物流可以快速抵達世界各地，經由這個建設計畫，我們有信心台北國際港將會是「新北的新出口，台灣的新出路」。吳秉叡特別懇請市民鄉親給予支持，一同努力實現。