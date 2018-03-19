台灣百和股利、獲利能見度 兩外資持保留看法

黏扣帶及鞋材大廠台灣百和 (9938-TW) 日前董事會通過去年財報稅後純益 16.2 億元，獲利創新高，每股純益 5.44 元，該公司董事會決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利，但此一盈餘配發率引發日系外資不滿，最新對於台灣百和的評等為「持平」。

台灣百和股價自波段高檔的 133 元下跌到 3 月 16 日收盤價 81.5 元，波段跌幅已達 38.72%，而美系外資今天的最新報告，同樣對於台灣百和的股價評等為為「持平」，並未建議加碼。

台灣百和去年財報營收 117.48 億元，年增 10.5%，毛利率 40.05%，年增 0.74 個百分點，稅後純益 16.2 億元，創新高，年增 8.7%，每股純益 5.44 元。