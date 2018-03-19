共軍人事 專家：回到鄧小平精幹年代

（中央社記者張謙香港19日電）中國大陸解放軍高層人事底定，有專家說，當前解放軍高層已回到鄧小平早年提出的中央軍事委員會標準，是「小的精幹」班子。

大陸全國人民代表大會昨天通過中央軍委主席習近平的提名，選出軍委副主席為許其亮和張又俠，軍委委員為魏鳳和、李作成、苗華和張升民。

人大今早又再選出魏鳳和為國防部長；李作成則是中央軍委聯合參謀部參謀長、苗華是中央軍委政治工作部主任、張升民是中央軍委紀律檢查委員會書記。

香港軍事評論員梁國樑接受中央社記者訪問時說，回顧解放軍高層人事組成，國防部、總政治部、總參謀部是三大重要組織，中央軍委必定有這三大部門的人。