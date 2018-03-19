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中央社

共軍人事 專家：回到鄧小平精幹年代

中央社2018/03/19 13:01
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港19日電）中國大陸解放軍高層人事底定，有專家說，當前解放軍高層已回到鄧小平早年提出的中央軍事委員會標準，是「小的精幹」班子。

大陸全國人民代表大會昨天通過中央軍委主席習近平的提名，選出軍委副主席為許其亮和張又俠，軍委委員為魏鳳和、李作成、苗華和張升民。

人大今早又再選出魏鳳和為國防部長；李作成則是中央軍委聯合參謀部參謀長、苗華是中央軍委政治工作部主任、張升民是中央軍委紀律檢查委員會書記。

香港軍事評論員梁國樑接受中央社記者訪問時說，回顧解放軍高層人事組成，國防部、總政治部、總參謀部是三大重要組織，中央軍委必定有這三大部門的人。

解放軍高層早年主要由俗稱四總組成，即總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部。習近平上任後，四總調整成多個部委。

梁國樑說，早年鄧小平對軍委組成就提出一個說法，即軍委是「小的精幹」班子。

但到了江澤民時代的後期，中央軍委卻發生了很大變化，委員加進了其他軍種的人。

他說，如今在習近平主導下的軍委委員人數又回到鄧小平年代的精神，不同的是，軍委委員多了軍紀委代表張升民。

他說，這也符合習近平打貪的精神，把軍紀委的主管提升到軍委委員層級，直接向習近平負責，可以真正發揮其功能。

據分析，過去軍紀委只是總政治部轄下組織，軍紀委經常無法發揮作用。（編輯：朱建陵）1070319

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