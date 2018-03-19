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中央社

快閃登記選北市長 韓國瑜盼黨給高雄資源

中央社2018/03/19 12:59
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄19日電）國民黨高雄市黨部主委韓國瑜16日快閃登記參選台北市長又撤回，韓國瑜今天表示用去留孤注一擲方式，向黨中央發SOS求救訊號，盼黨給高雄資源，不必滿漢全席，但至少有魯肉飯。

韓國瑜日前大動作的在台北市長初選辦理登記又撤銷的動作，高雄市的基層質疑聲不斷，經過兩天沉澱，他今天現身市黨部，先是在黨部張貼「中國國民黨高雄市議員選舉候選人提名登記事項公告」，隨後召開記者會。

高雄市議會前議長許崑源、市議員陳美雅、黃紹庭等人陪同，現場還有支持者不斷的高喊「主委加油」，為韓國瑜加油打氣。

韓國瑜時而抿著嘴且多次哽咽說，已兩次向中央發出SOS求救訊號，資源真的不足，第3次大動作在16日北市辦理市長初選登記，此動作是以去留「孤注一擲」發求救訊號。

他說，動作是要黨中央重視高雄及南台灣；他說黨部除了要負責輔選高雄市議員、還有幾百名里長要輔選，高雄市黨部不要求滿漢全席、大魚大肉，要的是高雄市至少要有「魯肉飯」，希望黨中央正視高雄資不足的問題。

韓國瑜一再說明登記的動作是用去留在爭取黨的資源；不過媒體質疑他何以在第一時間對媒體否認他登記。韓國瑜表示，完成登記後有向中國國民黨主席吳敦義報告。

韓國瑜還說，會選擇下午3時30分去登記是因為當時媒體少，讓他可以凸顯問題，後來吳敦義說了千萬不能這樣、應顧全大局和立場，他就撤回登記。

外界質疑他的動作對黨造成傷害，還形容是「防空演習」，韓國瑜表示，相信民眾會有不同的想法，如果他不將問題講出來，外界恐認為國民黨在裝窮。

未來是否還要參選高雄市長？韓國瑜說，3月底、4月上旬一定會誠實報告；如果要參選就會遷戶籍，那裡賣菜的人多、基層多、勞工多，他就會往那裡遷。（編輯：卞金峰）1070319

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