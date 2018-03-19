深澳燃煤電廠爭議　新北批台電資訊不公開

立法院衛環委員會今（19）日邀集深澳環評委員及各單位來報告，劉和然指出，林口電廠近年屢屢被台電當作樣板，包括深澳當地鄉親，乃至賴院長都被帶去參觀，企圖以「眼見為憑」的方式，替台電的林口「燃煤」火力電廠及它的「超超臨界機組」背書；但看不到煙就代表沒有汙染嗎？台電並沒有提出這樣的數據，也根本不打算提出這樣的數據，只好以「愚民式」的參觀電廠，尋求支持。

行政院環保署副署長詹順貴的關鍵1票，通過「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異的分析案，發各界撻伐；新北市環保局長劉和然怒指台電，不僅未向民眾公開資訊，甚至未提供行政院團隊正確的資訊，陷行政院長賴清德及全民於不義。

劉和然強調，新北市府自始至終都沒有反對興建電廠，因為林口火力電廠分別於94、95年通過環評後，本於支持全國供電穩定的立場，反而盡力協助輔導，使其能符合全國最嚴格的標準；其次，新北市長朱立倫今年1月16日宣示「2年內要減少1座燃煤電廠的汙染量」，即希望藉由各部門的努力，減低林口火力電廠對大台北地區的空品影響，很可惜的是，台電並未有這樣的自覺。

劉和然說，在深澳環評案引起軒然大波的同時，台電並未向行政院提出完整的資訊，讓賴院長貿然說出，林口電廠使用的是超超臨界發電機組與「乾淨的、有效率」的煤，空汙排放量已達天然氣發電標準，要大家「眼見為憑」；在拿林口電廠替深澳電廠背書的同時，也將引起全國燃煤電廠的檢討聲浪及恐慌，將徹底影響全國的能源配置，這結果將由隱瞞事實的台電及主管機關自行負責。

劉和然表示，陸續有專家學者對乾淨煤提出質疑；中興大學工學院副院長莊秉潔認為，只能說超超臨界的燃煤發電機組技術比較好，比過去舊燃煤發電機組減少10分之1排放量，且燃氣電廠不會排放重金屬，但燃煤電廠即便是最新的超超臨界機組，仍會排放重金屬，若未來深澳電廠上線後，台北有熱島效應，林口電廠從西北邊吹來、深澳電廠從東南邊吹去，台北空汙一定會加乘。

台灣大學公衛學院長詹長權也提出，我們要電，但要乾淨的電，舊的大林火力發電廠，最近又上線發電，結果高雄林園的空汙馬上又回來，「我們為何要那麼笨？」環保署前署長、台北醫學大學講座教授陳重信也在媒體投書，禁煤可以讓台灣有健康的人民，政府更要懂得預防控管，因為燃煤不管是清潔或不清潔的煤，都會讓我們的孩子腦部及身體生病，唯一的方法就是只能禁煤，毫無其他的選擇！