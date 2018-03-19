易綱掌中國央行 技術官僚在經濟扮要角

（中央社記者陳家倫上海19日電）中國人民銀行副行長易綱今天接下中國人民銀行行長的棒子。易綱在中國央行歷練逾20年，他的出線或意味中國在經濟議題上，還是很清楚地知道必須倚重技術官僚。
易綱是中國人民銀行（中國央行）第12任行長，接替70歲、已「超齡服役」的周小川。
易綱與周小川相差10歲，兩人身上卻有很多相似的特點，包括均擁有博士學位、外語能力良好，都被視為「學者型官員」。
一名不願具名的大陸財經人士向中央社表示，近年來外界認為大陸在言論空間上開始收緊，但可以注意到有關經濟方面的討論，還是比較開明的。因為中共內部也清楚，它們執政的合法性很大部分是經濟成長所授予。
年屆70的周小川確認於今年退休後，外界曾傳出多名中國央行行長人選。這名財經人士指出，這些「候選人」每個都非常「懂行」，不是當過財經主官、就是曾任中國國有銀行行長，顯見對技術官僚的倚賴。
不過，近年來中國經濟活動出現了很大的變化，包括虛擬貨幣炒作、新經濟犯罪、推陳出新的電子商務型態，要如何才能監管到位，也對這些專業知識沒話說的技術官僚提出各種「新時代考驗」。
澎湃新聞報導，易綱生於1958年，今年60歲，畢業於北京第162中學，高中畢業後趕上了「上山下鄉」的尾巴。1978年，20歲的易綱考入北京大學經濟系，他曾經說，「恢復的高考（大學入學考試）改變了我的一生」。
易綱1980年被公派出國，獲經濟學博士學位。1992年在美國拿到終身教職後，1994年選擇回到中國，前往北大任教，後於1997年到中國央行任職，就此展開逾20年的金融監管歷練。
易綱是中國央行系統內第一個「海歸」官員，過去近10年多次陪同周小川亮相國際舞台，在國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（WB）年會、20國集團（G20）央行行長與財長會議等場合都能看見他的身影。（編輯：馮昭）1070319