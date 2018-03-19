易綱掌中國央行 技術官僚在經濟扮要角

（中央社記者陳家倫上海19日電）中國人民銀行副行長易綱今天接下中國人民銀行行長的棒子。易綱在中國央行歷練逾20年，他的出線或意味中國在經濟議題上，還是很清楚地知道必須倚重技術官僚。

易綱是中國人民銀行（中國央行）第12任行長，接替70歲、已「超齡服役」的周小川。

易綱與周小川相差10歲，兩人身上卻有很多相似的特點，包括均擁有博士學位、外語能力良好，都被視為「學者型官員」。

一名不願具名的大陸財經人士向中央社表示，近年來外界認為大陸在言論空間上開始收緊，但可以注意到有關經濟方面的討論，還是比較開明的。因為中共內部也清楚，它們執政的合法性很大部分是經濟成長所授予。