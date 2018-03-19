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今年中高階手機市場兵家必爭 傳宏達電Desire系

鉅亨網2018/03/19 13:14
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台灣今年的智慧手機市場可能仍是衰退的趨勢，各家業者看好中高階市場，將是兵家必爭的重點市場，宏達電 (2498-TW) 今年包括旗艦機及中階價位的大機也在積極準備中，爆料大神 evleaks 直言，今年將有旗艦機 U12 + 及 Desire 12、Desire 12 + 面世，外界預估，旗艦機最快可望在 4 月底亮相，針對各項傳言，宏達電則是一概不評論。

今年一開春，非蘋智慧手機戰火就開打，三星 S9 系列與 Sony Xperia XZ2 已在開賣，反觀宏達電新旗艦則還是處於傳聞階段，不過，近期流傳的規格也愈來愈多，根據爆料大神的消息指出，宏達電今年旗艦機代號 Imagine(想像)，可望 4 月底亮相，另外，中階手機 Desire 系列將導入全螢幕重返市場。

據指出，宏達電 U12 將搭載 5.99 吋 QHD + 螢幕，高通 S845 處理器，前後都採雙鏡頭，包括一對 800 萬畫素前置鏡頭，1200 萬加 1600 萬畫素後置雙鏡頭，電池容量 3420mAh，另外，將導入全新玻璃磨砂，指紋辨識設置在下方，還有第二代 HTC Edge Sense。

爆料大神 evleaks 則是直言，宏達電新旗艦機名稱為 U12+，今年 Desire 系列也將重現，將有代號 Breeze、Breeze + 兩款新機，新機名稱為 Desire 12、Desire 12+，將具有全螢幕設計。

宏達電台灣區總經理陳柏諭先前曾透露，旗艦機發表快了，他表示，去年約推出 5-6 款新機，今年預計會較少，但每個價格帶都會有代表機款，精準定價是今年的重要策略，除了 5000 元價格帶之外，由於電信商吃到飽資費主要都落在千元以下，對應的手機價格帶以 1-1.5 萬元，及萬元以下的機款可能相對好推，將成市場主力產品。

陳柏諭指出，去年的銷售量、銷售金額在台灣市場都是排名第四，還有很大的成長空間，他分析，台灣智慧手機前 5 名中，除了前兩大，第三、四、五名的市占相當接近，今年上半年目標是「銷售量、銷售價回到台灣市場前 3 名」。

 

 

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