今年中高階手機市場兵家必爭 傳宏達電Desire系

台灣今年的智慧手機市場可能仍是衰退的趨勢，各家業者看好中高階市場，將是兵家必爭的重點市場，宏達電 (2498-TW) 今年包括旗艦機及中階價位的大機也在積極準備中，爆料大神 evleaks 直言，今年將有旗艦機 U12 + 及 Desire 12、Desire 12 + 面世，外界預估，旗艦機最快可望在 4 月底亮相，針對各項傳言，宏達電則是一概不評論。

今年一開春，非蘋智慧手機戰火就開打，三星 S9 系列與 Sony Xperia XZ2 已在開賣，反觀宏達電新旗艦則還是處於傳聞階段，不過，近期流傳的規格也愈來愈多，根據爆料大神的消息指出，宏達電今年旗艦機代號 Imagine(想像)，可望 4 月底亮相，另外，中階手機 Desire 系列將導入全螢幕重返市場。