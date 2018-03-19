簡鴻文：逐筆交易上路 台股量能增2成

（中央社記者田裕斌台北19日電）兆豐金控旗下兆豐證券董事長簡鴻文身兼券商公會理事長，對於提振台股量能不遺餘力，他表示，在當沖降稅將日均量拉上千億元後，逐筆交易可望進一步推升量能。

簡鴻文預估，若逐筆交易上路，可望帶動台股量能再增加2至3成，不過逐筆交易對於中小型券商成本壓力大，希望主管機關及台灣證券交易所可擬定協助中小型券商的方案。

簡鴻文說，去年推出當沖降稅後，明顯在量能上看到刺激力道，不但推動台股上萬點，也讓日均量明顯增溫，他認為，要提振台股量能需要有當沖降稅及逐筆交易2大措施，在當沖降稅上路後，下一步就是要推動逐筆交易。