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中央社

簡鴻文：逐筆交易上路 台股量能增2成

中央社2018/03/19 13:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北19日電）兆豐金控旗下兆豐證券董事長簡鴻文身兼券商公會理事長，對於提振台股量能不遺餘力，他表示，在當沖降稅將日均量拉上千億元後，逐筆交易可望進一步推升量能。

簡鴻文預估，若逐筆交易上路，可望帶動台股量能再增加2至3成，不過逐筆交易對於中小型券商成本壓力大，希望主管機關及台灣證券交易所可擬定協助中小型券商的方案。

簡鴻文說，去年推出當沖降稅後，明顯在量能上看到刺激力道，不但推動台股上萬點，也讓日均量明顯增溫，他認為，要提振台股量能需要有當沖降稅及逐筆交易2大措施，在當沖降稅上路後，下一步就是要推動逐筆交易。

不過，逐筆交易對於券商的資本支出負擔加重，除了增設資訊設備外，後續在資訊服務費及連線費等維持費用也將大增，簡鴻文分析，光是連線需求就可能自目前的8M提高至40M，對中小型券商可能負荷不了，需要主管機關幫忙。

簡鴻文認為，台股在站上萬點超過200個交易日後，萬點可望成為中長線底部，兆豐證去年獲利超過內部預算，今年除了要趁台股熱絡持續提高經紀業務市占率外，也將加強與金控其他子公司的資源整合，尤其是在兆豐銀行設置證券櫃臺的進度，將自去年底的23家在今年第1季倍增至46家，長期目標讓8成的兆豐銀分行都有證券櫃臺。（編輯：郭萍英）1070319

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