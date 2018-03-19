加快地震簡訊發送 詹婷怡：研議更新設備

中央氣象局會先把地震報告訊息傳送到國家災害防救科技中心，然後訊息再送至行動通信業者細胞廣播控制中心（CBC），中途約花費0.436秒，之後行動通信業者CBC把地震告警訊息送至4G系統，廣播到手機平均約5秒；送至3G系統平均約10秒時間。

根據中央氣象局資料顯示，當氣象局偵測地震規模達5.0以上、且預估至少一縣市政府所在地的震度達5級以上時，會針對預估震度4級以上縣市民眾發送即時地震訊息，這是屬於國家級警報，假如未達國家級警報標準，會轉為發送警訊通知，但發送速度較慢。

民進黨籍立委蕭美琴說，花蓮強震，有些人收到比較慢，有些人甚至沒收到，就她了解，NCC處理速報到民眾手機端，需要約5秒時間，現在地震沒辦法非常早預測，只要能縮短發送時間，讓民眾有更多時間因應，可能就會挽回不少人的寶貴生命，現在科技這麼進步，為何還要5秒鐘時間那麼長。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡表示，地震速報資訊都是自動送出，這牽涉到設備問題，如何從5秒拉近到2秒或3秒，會研議更新設備等方式。

另外，親民黨籍立委李鴻鈞關心台灣未來有線電視產業，他說，不管是反媒體壟斷或黨政軍條款，現有法規已經跟不上媒體發展腳步，不合適的法律綁了台灣十多年，難怪進步不了。

詹婷怡指出，NCC會扶植內容產業，會從自製節目方案等選擇下手，黨政軍條款及反媒體壟斷的確是大議題，值得關注， 未來除了從修法面下手，也會通盤考量各種可能性。（編輯：林興盟）1070319