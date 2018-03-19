顧立雄：努力排除台商回台上市障礙

（中央社記者邱柏勝台北19日電）針對台資企業赴中國掛牌，金管會主委顧立雄強調，企業考量的是全球佈局，不該只聚焦在「兩岸」。不過金管會不會看輕這件事，未來會密切關注，也會努力排除台商回台上市的障礙。

顧立雄今天出席立法院財政委員會進行「如何防止中國大陸股市磁吸效應」專題報告並備詢。多名立委關切鴻海子公司「富士康工業互聯網有限公司」（FII）申請在上證A股上市，從申請到批准僅花36天，創A股IPO史上最快紀錄，擔憂對台股恐造成「重大磁吸效應」。

民進黨立委陳賴素美說，台商赴中上市，有所謂「綠色通道」，是台商取得A股掛牌的快速通道，但附帶條件是要協助中國「高新」技術產業發展，顯然中國政府是想要利用台灣的資金、技術與人才。對此，顧立雄說，不只中國，每個國家都想要吸引資金、技術與人才。他也認為必須持續觀察，中國是對鴻海集團有特殊待遇，還是對台商有特殊待遇。