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中央社

顧立雄：努力排除台商回台上市障礙

中央社2018/03/19 13:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北19日電）針對台資企業赴中國掛牌，金管會主委顧立雄強調，企業考量的是全球佈局，不該只聚焦在「兩岸」。不過金管會不會看輕這件事，未來會密切關注，也會努力排除台商回台上市的障礙。

顧立雄今天出席立法院財政委員會進行「如何防止中國大陸股市磁吸效應」專題報告並備詢。多名立委關切鴻海子公司「富士康工業互聯網有限公司」（FII）申請在上證A股上市，從申請到批准僅花36天，創A股IPO史上最快紀錄，擔憂對台股恐造成「重大磁吸效應」。

民進黨立委陳賴素美說，台商赴中上市，有所謂「綠色通道」，是台商取得A股掛牌的快速通道，但附帶條件是要協助中國「高新」技術產業發展，顯然中國政府是想要利用台灣的資金、技術與人才。對此，顧立雄說，不只中國，每個國家都想要吸引資金、技術與人才。他也認為必須持續觀察，中國是對鴻海集團有特殊待遇，還是對台商有特殊待遇。

陳賴素美說，去年台股IPO家數創近5年新低，但上海A股IPO家數創新高，「令人擔憂」，且中國證監會加快審查速度，「如果我是大企業，也會想著有無到中國掛牌的機會」。

證交所董事長許璋瑤說，中國證監會迅速通過FII上市，是以特例的方式處理，但上證A股上市審查，慢的可以1到2年，甚至可以喊停，在透明度上不如台灣證交所。

民進黨立委郭正亮則說，鴻海目前持有FII股權約85%，但未來FII在中國辦理增資或尋找策略性投資人後，鴻海的持股比重恐被稀釋。此外，以日前赴中掛牌的亞翔集成為例，母公司亞翔在台灣無塵室設備廠是第二大，次於漢唐，但亞翔集成在A股上市後，市值已來到亞翔的4倍，難道不會吸引其他台商到中國掛牌嗎？

顧立雄表示，上市櫃公司在中國註冊的子公司，申請在中國掛牌，是為了到當地籌資，有其佈局的考量，且依法規定，目前這些企業本來就不能來台申請上市。而台商子公司在中國掛牌，也不是今年才發生的事，若要說因為FII到中國掛牌，就說對台灣股市會造成磁吸效應，「目前完全看不出來。」但金管會會努力排除台商回台上市的障礙。（編輯：鄭雪文）1070319

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