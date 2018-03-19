森友文件竄改案 安倍重申無涉入無下令

日本放送協會（NHK）及朝日新聞報導，安倍晉三答覆質詢時說，就算看了竄改前的文件，也可以清楚知道與他跟妻子與土地出售等毫無關係；而且他連理財局內有這些文件都不知道，不可能下令竄改。

（中央社記者黃名璽東京19日專電）日本首相安倍晉三今天說，就算看了森友學園購地案被竄改前的文件，也可以清楚知道他和妻子安倍昭惠絕無涉入；而且他連理財局內有這些文件都不知道，不可能下令竄改。

財務省12日向國會報告確有竄改文件，包括把原本記錄與森友學園事前有協商價格、得到理財局長認可辦理，及安倍昭惠2014年4月訪視森友學園演講等內容，全部刪除。

對此，他說，文件在2017年2月下旬到4月間被竄改，但之前大家就知道他的妻子曾到森友學園演講，在國會也引發討論。

安倍晉三說，記載到他的妻子在被竄改的文件只占極少部分，而且沒有記載到他的妻子的部分一樣被刪除，所以文件中被刪除的部分，跟有沒有記載到他的妻子無關。

麻生太郎備詢時說，完全不認為有對當時的理財局長施加任何形式的壓力，否認曾施壓當時的理財局長、前國稅廳長佐川宣壽。

對民進黨議員提出各媒體民調，顯示內閣支持率下滑，安倍晉三說，無法評論各媒體所做民調，但文件竄改動搖民眾對行政體系的信賴，他嚴肅以對。

在野黨要求以證人身分傳訊安倍昭惠，安倍晉三說，國有地出售與決定，跟他與妻子完全無關；如果要質詢有關他的妻子，希望就由他來回答。

日本國會的集中審議，由眾議院或參議院的各委員會舉行，目的是針對重大議題進行集中性的審議。首相與負責的大臣有時會出席集中審議；而在國會休會期間，也曾有舉行過集中審議的例子。（編輯：陳俊碩）1070319