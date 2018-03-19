東海火化爐戴奧辛超標 中市府：汰換設備

台中市文山垃圾處理場監督委員會自民國96年起委託學者進行文山垃圾場焚化爐周邊環境監測及居民健康風險調查，監督委員會與市議員何文海今天上午召開記者會，公布最新評估報告。

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市文山垃圾處理監督委員會今天指出，東海殯儀館火化爐的戴奧辛濃度超標，要求市府擬定改善計畫。台中市政府回應，戴奧辛檢測結果符合環保法規，但會汰換老舊設備。

何文海表示，評估報告顯示，東海殯儀館的火化爐從2010年起排放的戴奧辛指數都明顯增加，火化爐因地理位置，規模業務含括中部地區，恐是造成中部地區戴奧辛濃度過高主因。

逢甲大學環境工程與科學學系專任教授梁正中表示，因為民俗習慣的改變，近年來許多民眾將土葬改為火化，加上中部地區的人口正成長，造成火化爐使用率高。

台中市文山垃圾處理場監督委員會主委廖振源表示，文山周邊地區常有居民反映有咳嗽問題，「我們不是反對火化爐，而是希望讓下一代可安心過日子」，要求市府提出解決方法。

台中市民政局表示，東海殯儀館火化爐及空氣污染防制設備老舊，生命禮儀管理處評估以今年度預算辦理，除汰換火化爐空氣污染防制設備，也增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次，強化空污防制效能。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070319