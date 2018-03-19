NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈深澳電廠打臉不缺電　乾淨煤成幹話桃市捷運局　執行三心六線建設理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

泰國力推改革建設 把握區域發展契機

中央社2018/03/19 13:28
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者劉得倉曼谷19日專電）泰國政府為推動東部經濟走廊及泰國4.0，今天邀請各國企業與媒體參加全球招商大會。

泰國副總理頌奇（Somkid Jatusripitak）今天在曼谷舉行Taking off to New Heights 招商大會開幕致詞表示，近年全球經濟表現最亮眼的地區，非亞洲莫屬，泰國位於東協經濟共同體的重要地位，必須掌握現階段經濟發展的最佳契機，因此推動一系列經濟改革與建設計畫。

他表示，已經在興建中的大型基礎建設，如曼谷都會區的10條捷運系統，連結泰國北中南東部的鐵路升級及高速鐵路計畫。另外有機場擴建計畫，如東部經濟走廊（EEC）的烏打拋航空城開發案，普吉及清邁機場擴建計畫，以及高速公路及深水港的開發計畫。

頌奇指出，過去泰國開發軌道運輸系統過於緩慢，要掌握亞洲區域發展的機會，交通建設居於關鍵地位，同時泰國重視並仰賴觀光，便利的交通除有利產業運輸外，也可帶來更多的旅遊客源。

頌奇表示，全球數位經濟快速成長，數位化時代已經來臨，先進國家的應用數位化帶動經濟增長速度，因此泰國必須急起直追邁入數位時代，目前政府已經啟動電子支付系統，未來將持續推動電子化計畫。

頌奇最後提到，這次招商大會邀請到美國、日本、中國、歐盟、印度及台灣等企業界菁英及媒體參加，就是希望各國和泰國成為合作夥伴，參與泰國新階段的開發建設計畫，共同掌握區域經濟快速成長機會。（編輯：陳惠珍）1070319

台灣Pay繳水費 4至7...雙北桃園合作 道路管線施...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan