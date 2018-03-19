泰國力推改革建設 把握區域發展契機

他表示，已經在興建中的大型基礎建設，如曼谷都會區的10條捷運系統，連結泰國北中南東部的鐵路升級及高速鐵路計畫。另外有機場擴建計畫，如東部經濟走廊（EEC）的烏打拋航空城開發案，普吉及清邁機場擴建計畫，以及高速公路及深水港的開發計畫。

泰國副總理頌奇（Somkid Jatusripitak）今天在曼谷舉行Taking off to New Heights 招商大會開幕致詞表示，近年全球經濟表現最亮眼的地區，非亞洲莫屬，泰國位於東協經濟共同體的重要地位，必須掌握現階段經濟發展的最佳契機，因此推動一系列經濟改革與建設計畫。

（中央社記者劉得倉曼谷19日專電）泰國政府為推動東部經濟走廊及泰國4.0，今天邀請各國企業與媒體參加全球招商大會。

頌奇指出，過去泰國開發軌道運輸系統過於緩慢，要掌握亞洲區域發展的機會，交通建設居於關鍵地位，同時泰國重視並仰賴觀光，便利的交通除有利產業運輸外，也可帶來更多的旅遊客源。

頌奇表示，全球數位經濟快速成長，數位化時代已經來臨，先進國家的應用數位化帶動經濟增長速度，因此泰國必須急起直追邁入數位時代，目前政府已經啟動電子支付系統，未來將持續推動電子化計畫。

頌奇最後提到，這次招商大會邀請到美國、日本、中國、歐盟、印度及台灣等企業界菁英及媒體參加，就是希望各國和泰國成為合作夥伴，參與泰國新階段的開發建設計畫，共同掌握區域經濟快速成長機會。（編輯：陳惠珍）1070319