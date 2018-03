泰國力推改革建設 把握區域發展契機

(中央社記者劉得倉曼谷19日專電)泰國政府為推動東部經濟走廊及泰國4.0,今天邀請各國企業與媒體參加全球招商大會。

泰國副總理頌奇(Somkid Jatusripitak)今天在曼谷舉行Taking off to New Heights 招商大會開幕致詞表示,近年全球經濟表現最亮眼的地區,非亞洲莫屬,泰國位於東協經濟共同體的重要地位,必須掌握現階段經濟發展的最佳契機,因此推動一系列經濟改革與建設計畫。

他表示,已經在興建中的大型基礎建設,如曼谷都會區的10條捷運系統,連結泰國北中南東部的鐵路升級及高速鐵路計畫。另外有機場擴建計畫,如東部經濟走廊(EEC)的烏打拋航空城開發案,普吉及清邁機場擴建計畫,以及高速公路及深水港的開發計畫。