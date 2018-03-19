台灣Pay繳水費 4至7月台水送銅板優惠

（中央社記者黃雅娟台北19日電）台水推動行動支付，今年4至7月水費帳單使用台灣Pay綁定11家金融卡繳納，或是使用6家銀行的行動銀行APP，以台灣Pay扣款，當期水費可獲得新台幣20元折抵，最多可享40元優惠。

政府推動行動支付，目標2025年普及率達到90%，台水響應政策，推出使用行動裝置掃描水費單上的QRcode繳納水費，當期水費可獲得20元優惠，活動期限為今年4月至7月，最多可享兩期水費40元優惠。民眾可以台灣Pay綁定11家金融卡，或是使用6家行動銀行APP，直接以台灣Pay掃碼繳費。