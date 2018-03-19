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中央社

BBC再爆同工不同酬 男女球評酬勞差10倍

中央社2018/03/19 13:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）捷克裔美國網球傳奇「女金剛」娜拉提洛娃今天抨擊英國廣播公司（BBC）令人訝異的男女薪資差異。她發現，同樣擔任BBC網球球評，前球王馬克安諾的酬勞卻比她高了至少10倍。

法新社報導，娜拉提洛娃（Martina Navratilova）說，BBC付給她約1萬5000英鎊（約新台幣62萬2800元）酬勞，請她擔任溫布頓錦標賽（Wimbledon）球評。娜拉提洛娃生涯9度在溫網女單封后。

直到BBC去年7月公布領取高薪人員名單，她才曉得馬克安諾（John McEnroe）擔任BBC球評的價碼落在15萬英鎊（約新台幣622萬8000元）至19萬9999英鎊（約新台幣830萬4000元）。

娜拉提洛娃接受BBC節目「廣角鏡」（Panorama）訪問時說：「除非馬克安諾包辦溫布頓網球賽以外的眾多賽事，否則他的薪酬硬生生比我多出至少10倍。」

在捷克出生的美國傳奇娜拉提洛娃說，她被告知自己的酬勞與從事相同工作的男性相當。

娜拉提洛娃直呼「太令人驚訝了」，男性聲音竟比女性聲音值錢。

針對上述指控，BBC回應說，馬克安諾與娜拉提洛娃的合約「完全不同」，兩者不能相提並論。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070319

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