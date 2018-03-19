洛夫創作量大 有詩萬事足的頑強老人

（中央社記者江佩凌台北19日電）曾幫洛夫出版詩集的淡江大學中文系助理教授楊宗翰表示，洛夫創作量驚人，甚至越到晚年質量越精，他並憶及日前參加洛夫新書發表會，洛夫就像一位「有詩萬事足的頑強老人」。

有「詩魔」之稱的詩人洛夫（莫洛夫）今天因病過世，洛夫兒子莫凡也透過友人證實，洛夫今晨3時21分在台北榮民總醫院病逝，享壽91歲。

2011年曾擔任洛夫詩集「禪魔共舞」編輯的淡江大學中國文學系助理教授楊宗翰，今天接受中央社記者電訪憶及，3月3日才參加完洛夫動物詩集「昨日之蛇」新書發表會，雖然洛夫身體有疾，上台時卻看不出任何異狀，像是一位「有詩萬事足的頑強老人」。