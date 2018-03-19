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中央社

洛夫創作量大 有詩萬事足的頑強老人

中央社2018/03/19 13:31
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北19日電）曾幫洛夫出版詩集的淡江大學中文系助理教授楊宗翰表示，洛夫創作量驚人，甚至越到晚年質量越精，他並憶及日前參加洛夫新書發表會，洛夫就像一位「有詩萬事足的頑強老人」。

有「詩魔」之稱的詩人洛夫（莫洛夫）今天因病過世，洛夫兒子莫凡也透過友人證實，洛夫今晨3時21分在台北榮民總醫院病逝，享壽91歲。

2011年曾擔任洛夫詩集「禪魔共舞」編輯的淡江大學中國文學系助理教授楊宗翰，今天接受中央社記者電訪憶及，3月3日才參加完洛夫動物詩集「昨日之蛇」新書發表會，雖然洛夫身體有疾，上台時卻看不出任何異狀，像是一位「有詩萬事足的頑強老人」。

目前楊宗翰正在撰寫「台灣新詩史」並陸續發表，他發現，洛夫是從戰後的50年代到21世紀的今天，每一時期都不可或缺的名字，「因為他每10年都有很強悍的代表作」。

楊宗翰指出，洛夫作品產量驚人，不僅創下紀錄，甚至越到晚年質量越精，「完全逆著身體衰老進行」。

楊宗翰說，台灣是洛夫居住最久的地方，但中國大陸賦予他詩壇的地位更高，中國首屆「李白詩歌獎」就是「洛夫全集」最終勝出，獎項獎金高達人民幣50萬，可見他在詩壇被認可的崇高表現。

作為曾是洛夫的讀者及文學史研究者，楊宗翰提到，洛夫的作品值得大家多去閱讀，同時呼籲文化部應該有些表示和作為，極力爭取將洛夫的手稿留在台灣，讓更多台灣讀者能認識這位一代「詩魔」。（編輯：唐聲揚）1070319

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