分析師：不在乎美升息 憂油價與陸經濟

薩姆森說，不擔心今年升息會對經濟成長與風險型資產造成影響，市場不應只關注升息節奏，跟蹤貨幣環境的緊縮程度，因為聯準會縮減資產負債表，或實行量化緊縮政策，以及美國增加發債規模，皆有機會為長期債券殖利率帶來上行壓力。

（中央社記者潘智義台北19日電）富達國際公司分析師薩姆森表示，美聯準會2018年升息兩次與升息3或4次，對美國和全球經濟成長，並無太大區別；該擔心的是油價急升，或中國大陸經濟硬著陸。

他指出，聯準會去年底反思其政策，雖然美國經濟成長力道強勁，且失業率低，但通膨仍然偏低，並不會在短期內上揚。因此，市場對聯準會的經濟框架提出質疑，包括其是否應下調中性利率的估值，以及央行是否足夠重視通膨目標的對稱性。

他表示，儘管面對上述不確定性因素，但聯準會的計畫仍十分明確，即審慎遵循漸進升息3次的預設路徑，以便在經濟數據轉弱時暫停升息步伐。

他強調，聯準會新任主席鮑爾（Jerome Powell）發表言論的措辭充滿自信，他提到需避免「經濟過熱」，同時並未排除於2018年升息4次的可能性。大約同一時間，舉足輕重的紐約儲準銀行行長杜德里（WilliamDudley）也表示或將升息4次，但仍將保持漸進步伐。甚至一向鴿派的聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）也一改立場，發表「探索逆境轉順境下的貨幣政策」的演講。（編輯：郭萍英）1070319