NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈桃市捷運局　執行三心六線建設吃炸雞配檸檬飲　屏東檸檬享譽國際理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

分析師：不在乎美升息 憂油價與陸經濟

中央社2018/03/19 13:36
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義台北19日電）富達國際公司分析師薩姆森表示，美聯準會2018年升息兩次與升息3或4次，對美國和全球經濟成長，並無太大區別；該擔心的是油價急升，或中國大陸經濟硬著陸。

富達國際今天發布新聞稿，引述薩姆森（IanSamson）對美國聯邦準備理事會官員的偏鷹派言論，及其對後續升息的影響發表評論。

薩姆森說，不擔心今年升息會對經濟成長與風險型資產造成影響，市場不應只關注升息節奏，跟蹤貨幣環境的緊縮程度，因為聯準會縮減資產負債表，或實行量化緊縮政策，以及美國增加發債規模，皆有機會為長期債券殖利率帶來上行壓力。

他指出，聯準會去年底反思其政策，雖然美國經濟成長力道強勁，且失業率低，但通膨仍然偏低，並不會在短期內上揚。因此，市場對聯準會的經濟框架提出質疑，包括其是否應下調中性利率的估值，以及央行是否足夠重視通膨目標的對稱性。

他表示，儘管面對上述不確定性因素，但聯準會的計畫仍十分明確，即審慎遵循漸進升息3次的預設路徑，以便在經濟數據轉弱時暫停升息步伐。

他強調，聯準會新任主席鮑爾（Jerome Powell）發表言論的措辭充滿自信，他提到需避免「經濟過熱」，同時並未排除於2018年升息4次的可能性。大約同一時間，舉足輕重的紐約儲準銀行行長杜德里（WilliamDudley）也表示或將升息4次，但仍將保持漸進步伐。甚至一向鴿派的聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）也一改立場，發表「探索逆境轉順境下的貨幣政策」的演講。（編輯：郭萍英）1070319

BBC再爆同工不同酬 男女...德州首府又爆 2年輕男性受傷

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan