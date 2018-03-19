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中央社

桃捷日本彩繪車 手繪風推台灣觀光

中央社2018/03/19 13:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）歡慶機場捷運通車滿一週年，桃園捷運攜手日本南海電鐵，在日本大阪發布桃捷特急彩繪列車，要以拉拉山、大溪老街和石門水庫等桃園城市手繪意象，推廣台灣旅遊和美食。

桃園捷運公司副總經理蒲鶴章今天受訪表示，慶祝機場捷運通車滿一週年，桃捷公司昨天在日本南海電鐵難波站，舉辦桃捷特急彩繪列車開跑紀念儀式，將台灣景點以手繪風畫上特急Rapi:t鋼彈彩繪列車，宣示「桃園啟航、聯結關西、直達美好」的理念，促進日客來台觀光。

蒲鶴章說，這台彩繪列車以桃捷企業Pantone色紫色為主要色彩，並請來桃園吉祥物ㄚ桃、園哥和觀光局吉祥物喔熊做為導遊，加上拉拉山、大溪老街和石門水庫等桃園城市手繪意象，推廣台灣旅遊和美食，歡迎大阪民眾到台灣，利用桃園機場捷運觀光。

桃園捷運公司Rapi:t彩繪列車啟用後，將來往大阪難波與關西國際機場，蒲鶴章指出，彩繪列車服務時間至8月底為止，這是台灣觀光新突破，歡迎台灣民眾到日本大阪旅遊時發現驚喜，也可以合照留下美好回憶。

台灣觀光協會表示，台日雙方每年平均互訪人數為650萬人，希望未來提升至700萬甚至750萬人，台灣未來也會以這種精神推銷台灣，有了便利的交通，相信未來會有更緊密的互動。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070319

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