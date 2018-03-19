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娛樂

香蕉哥哥沖繩辦婚禮　甜曝寵草莓姊姊行經

記者徐郁雯／台北報導2018/03/19 14:13
▲草莓姊姊、香蕉哥哥相戀三年步入禮堂。（圖／經紀人提供， 2018.03.19）
▲草莓姊姊、香蕉哥哥相戀三年步入禮堂。（圖／經紀人提供， 2018.03.19）

相戀三年的香蕉哥哥（林掄元）和草莓姊姊（簡皎竹），於今（19）日下午兩點在沖繩舉辦婚禮，並邀請50名親友見證兩人甜蜜愛情。從祕戀消息曝光後，驚呆各界好友，香蕉哥哥表示：「這次的沖繩婚禮是以家人為主，請好友們不要見怪，已經計劃年底會在台灣宴客和大家分享喜訊，等到場地確定好後一定第一時間通知大家。」

香蕉哥哥透露，「其實會選擇來沖繩除了與兩家人一同旅行外，主要也是想給草莓一個浪漫的婚禮，草莓一直想要在教堂結婚，剛好我們在查資料時發現了這個新教堂，所以與家人溝通後就決定來沖繩結婚了。」


▲草莓姊姊、香蕉哥哥相戀三年步入禮堂。（圖／經紀人提供， 2018.03.19）

此次婚宴場地為沖繩藍色海洋教堂，新郎新娘的禮服為金紗夢婚禮公司贊助，喜餅由Aunt Stella 詩特莉手工餅乾贊助，婚禮小物則是草莓姊姊親自一手包辦，有南光紡織幫忙特別定製的限量T恤，IOshop設計的香蕉 I LOVE YOU環保袋，其中草莓姊姊親手設計製作的香蕉草莓小公仔，也特別感謝拍攝婚紗照的奧米加。

香蕉哥哥與草莓姊姊細心呵護這段戀情，從計劃結婚開始，不管是訂飯店、喬時間、安排機票、婚禮流程、各方面的所有細節，都是由兩人一手包辦，也讓他們直呼：「真的好累喔！而且都緊張到胃痛了，但一輩子就這麼一次，所以是值得的！」


▲草莓姊姊、香蕉哥哥相戀三年步入禮堂，並親自準備伴手禮。（圖／經紀人提供， 2018.03.19）

關鍵字香蕉哥哥草莓姊姊沖繩婚禮
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