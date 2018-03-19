香蕉哥哥沖繩辦婚禮　甜曝寵草莓姊姊行經

相戀三年的香蕉哥哥（林掄元）和草莓姊姊（簡皎竹），於今（19）日下午兩點在沖繩舉辦婚禮，並邀請50名親友見證兩人甜蜜愛情。從祕戀消息曝光後，驚呆各界好友，香蕉哥哥表示：「這次的沖繩婚禮是以家人為主，請好友們不要見怪，已經計劃年底會在台灣宴客和大家分享喜訊，等到場地確定好後一定第一時間通知大家。」

香蕉哥哥透露，「其實會選擇來沖繩除了與兩家人一同旅行外，主要也是想給草莓一個浪漫的婚禮，草莓一直想要在教堂結婚，剛好我們在查資料時發現了這個新教堂，所以與家人溝通後就決定來沖繩結婚了。」