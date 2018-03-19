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中央社

科技部加強新創合作 在以色列設科技組

中央社2018/03/19 14:04
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北19日電）科技部為了提升台灣新創產業競爭力，今天宣布派駐具矽谷經驗的科技參事汪庭安，前往以色列拉脫維夫市開設駐以色列代表處科技組，幫助台灣開拓以色列的創新連結。

以色列新創強度的展現植基於優良的科研基礎與技轉制度，以色列有9所公立大學，皆有傑出學術表現並自擁技術移轉公司，以耶路撒冷希伯來大學(TheHebrew University of Jerusalem)為例，已產生9位諾貝爾獎得主；而像是魏茲曼科學研究院(WeizmannInstitute of Science)，這個研究機構已產生3位諾貝爾獎及3位圖靈獎得主。

以色列與台灣同為缺乏天然資源且內需市場小的國家，以色列在科學研究及新創產業方面能有如此耀眼的表現，值得台灣學習，因此，科技部今天宣布，派駐具矽谷經驗的科技參事汪庭安前往以色列拉脫維夫市，開設駐以色列代表處科技組。

科技部長陳良基表示，台灣在硬體製造部分十分擅長，而以色列擅長運用創意，將危機變成商機，培育出許多優秀新創公司，兩國合作絕對利大於弊。台灣不能有太過安逸的想法，面對未來挑戰，讓人才前往以色列去闖蕩學習，再把當地的經驗技術帶回故鄉，幫助提升台灣新創產業。

科技部開設駐以色列代表處科技組有兩大方向，第一，鏈結以色列科研及新創聚落，提升台灣科研效益。台灣科研界較缺乏切入市場的敏銳度，這正是以色列的強項，科技部未來將從學研鏈結、人才培育和產業創新各層面積極布建兩國合作網絡，其中國內AI創新研究中心、國際產學聯盟(GLORIA)、科研機構研究中心及育成中心皆是重要對接團隊。

第二，廣闢人才培育合作機構，落實新創團隊培訓計畫。「創新」不是學術議題，也無法輕易複製貼上，需要從人才培育的角度切入，長期融入新創環境學習。以色列已有3家公司同意參與台灣博士創新之星LEAP計畫，共同培訓台灣年輕產業創新人才，進行為期6至12個月的專案合作培訓。

未來駐以色列代表處科技組將積極邀請當地合適企業、新創公司及頂尖學研機構共同合作，透過參與當地創新創業或相關社群活動，建立台灣與海外創新資源連結，同時持續邀請以色列新創專家及團隊來台指導與交流。（編輯：林興盟）1070319

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