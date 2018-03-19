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中央社

禁法自由女神裸胸圖 臉書坦承疏失

中央社2018/03/19 14:03
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社巴黎18日綜合外電報導）臉書日前以裸露為由，撤下一個放有法國藝術家德拉克洛瓦（EugeneDelacroix）描繪露乳自由女神名畫「自由引導人民」的廣告，引發不滿。臉書今天致歉，坦承疏失。

法新社報導，舞台劇總監費奧雷納（JocelynFiorina）表示，他們一則放有19世紀名畫「自由引導人民」（Liberty Leading the People）的網路廣告，上週被臉書擋下。

費奧雷納說：「廣告發布後15分鐘就被擋下了，這間公司（臉書）告訴我們不能呈現裸露畫面。」

費奧雷納接著放上新廣告，上頭依舊放了這幅名畫，但畫中女性胸部被寫有「臉書審查」的橫幅擋住。這招奏效，廣告沒再被撤下。

德拉克洛瓦畫中揮舞旗幟的裸胸女性可不是普通人，她是瑪麗安娜（Marianne），法蘭西共和國的國家象徵。

費奧雷納去年6月已兩度嘗試要用這幅畫來替劇院宣傳，都沒有成功。這幅畫曾經出現在法郎鈔票上。

不過，臉書今天改變心意，針對「這項疏失」致歉。

巴黎臉書負責人拉西斯（Elodie Larcis）在聲明中說：「作品『自由引導人民』在臉書有容身之處…我們已立即告知用戶，他的贊助宣傳活動自此獲得批准。」

拉西斯說：「為了維護我們服務的健全性，我們每週會確認檢查數百萬張圖片，但有時我們也會犯錯。」（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）1070319

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