川普在推特暴走 但股票期貨市場漠不關心

川普在周末在推特一連串發文，砲火猛烈攻擊「通俄門」的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）和其調查小組，可能導致本週白宮有更多的動盪，但美國股市指數期貨不受影響，周日晚間幾乎沒有變化。
截至美東時間晚間 7 點 33 分，道瓊工業平均指數期貨僅下跌 18 點，而 S&P 500 指數期貨和納斯達克 100 期貨指數均下跌 0.1％，預計兩者在今晚開盤時，可能會有些微下跌，但由於交易量不大，目前很難預測。
美國時間周日早上，川普指責特別檢察官穆勒，在調查 2016 年通俄門事件時，在調查小組安排 13 個硬派民主黨，還有些希拉蕊的狂熱支持者，但完全沒有共和黨成員，川普認為此舉非常不公平。
而關於前聯邦調查局副局長 Andrew McCabe 擁有川普秘密文件的傳聞，川普則是否認這一點。川普表示，他跟 Andrew McCabe 相處的時間不多，跟他在一起時，他從沒看過 McCabe 紀錄甚麼，認為沒有備忘錄此說法。
RBC Capital Markets 股票策略主管 Lori Calvasina 指出，川普最新一波的推文，可能不會影響股票指數期貨，但最近白宮的動盪，對美股稍有影響，讓美股「拐了一下」。
Calvasina 表示：「最近華盛頓已經變成了市場阻力而非助力」，不過，她補充說，儘管白宮一直不斷傳出消息，但主要的股票指數仍可能創出新高。
投資者最近正密切關注白宮的動向，川普近日決定實施鋼鋁關稅，引發國際間的反彈，而白宮首席經濟顧問 Gary Cohn，因不同意川普實施關稅的政策，決定辭去職務，另一方面，川普開除國務卿 Rex Tillerson，由中央情報局局長 Mike Pompeo。
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