川普在推特暴走 但股票期貨市場漠不關心

川普在周末在推特一連串發文，砲火猛烈攻擊「通俄門」的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）和其調查小組，可能導致本週白宮有更多的動盪，但美國股市指數期貨不受影響，周日晚間幾乎沒有變化。

截至美東時間晚間 7 點 33 分，道瓊工業平均指數期貨僅下跌 18 點，而 S&P 500 指數期貨和納斯達克 100 期貨指數均下跌 0.1％，預計兩者在今晚開盤時，可能會有些微下跌，但由於交易量不大，目前很難預測。

美國時間周日早上，川普指責特別檢察官穆勒，在調查 2016 年通俄門事件時，在調查小組安排 13 個硬派民主黨，還有些希拉蕊的狂熱支持者，但完全沒有共和黨成員，川普認為此舉非常不公平。