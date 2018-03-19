影／手機號碼論凶吉　結善緣陳德亮自研改運學

曾以9尺2寸牛樟大關公木雕像，無酬捐贈雲林四湖主祠關聖帝君參天宮的陳德亮，現年66歲，是嘉義太保「結善緣工業有限公司」董事長；歷經多次商場風波與祝融之災後，因一心禮佛行善，秉著「施比受更有福」的付出，事業益發興旺於兩岸間。

陳德亮董事長畢業於台北科技大學的前身台北工專，以當初的時空背景，能夠考上台北工專者，俱皆生性聰穎、學業頂尖的優秀學子始能躋身入名校；雖出身工科，却具經商天賦，很年輕就開始從事木雕藝品、五金製造的進出口，且經營得宜而財源廣進。

陳德亮前半生雖白手致富，却歷經多次商場風波、5次祝融之災與驟然失去大陸經商的子媳丕變；10多年前，忽有觀世音菩薩托夢，明示將公司改名為「結善緣」，陳德亮頓悟人生要須懂行善、感恩，從此更加「心存善念、口說好話、勤做善事」，除捐木雕送藝品，並「樂善好施結善緣」，享受「施比受更有福」的喜樂，事業因而益發否極泰來的平順、發達。