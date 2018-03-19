影／手機號碼論凶吉　結善緣陳德亮自研改運學

曾以9尺2寸牛樟大關公木雕像，無酬捐贈雲林四湖主祠關聖帝君參天宮的陳德亮，現年66歲，是嘉義太保「結善緣工業有限公司」董事長；歷經多次商場風波與祝融之災後，因一心禮佛行善，秉著「施比受更有福」的付出，事業益發興旺於兩岸間。
陳德亮董事長畢業於台北科技大學的前身台北工專，以當初的時空背景，能夠考上台北工專者，俱皆生性聰穎、學業頂尖的優秀學子始能躋身入名校；雖出身工科，却具經商天賦，很年輕就開始從事木雕藝品、五金製造的進出口，且經營得宜而財源廣進。
陳德亮前半生雖白手致富，却歷經多次商場風波、5次祝融之災與驟然失去大陸經商的子媳丕變；10多年前，忽有觀世音菩薩托夢，明示將公司改名為「結善緣」，陳德亮頓悟人生要須懂行善、感恩，從此更加「心存善念、口說好話、勤做善事」，除捐木雕送藝品，並「樂善好施結善緣」，享受「施比受更有福」的喜樂，事業因而益發否極泰來的平順、發達。
自開始送木雕神像給寺廟、捐款濟助弱勢、社福團體、學校單位後，原來就具有特殊靈異體質的陳德亮，進而鑽研易經和堪輿學問，而後能以數字推算出密碼論定吉凶，陳德亮竟能依人手一支的手機號碼，演算出密碼後，據以論述持有手機者的凶吉運勢，讓人覺得不可思議，但所述吉凶經過的吻合率，却又叫人不能不信服。
談笑風生，勸人為善，享受施比受更有福的陳德亮，為人演算手機號碼只為「結善緣」，從不收受紅包；不論家庭、事業、財運、性格等命理、運勢，全憑手機號碼就能論斷凶吉，經過演算後接受建議更改手機號碼，相信並且聽從其建議者，多能獲得較佳的運勢改善，因而「陳老師的手機號碼改運學」名聲不逕而走，甚多企業主、政、商、名流，都慕名而來，且往往一個人來了以後，還會再帶家人、帶好友前來。
陳德亮老師表示，不論做人、處事都要有良心，才能有好運勢，並能得永續，手機號碼算吉凶是很玄，但却由不得不信；不收費用的幫人用手機論吉凶，光是高鐵費用，就可能已經花超過好幾百萬了，但總覺得為人付出越多，得到的就越多。