新校長遲未核定 教師憂影響台大國際聲譽

前台大國際長沈冬指出，大學的國際排名除了生師比和論文，國際聲譽也是評比項目之一，而國際聲譽累積很難，但要破壞很快，台大這些風風雨雨已在國際上造成話題，她擔心未來會影響台大推動國際交流，而代理校長無法核准人事及重大經費案，台大只能看其他國際大學繼續向前。

台灣大學校長遴選爭議不斷，教育部遲遲未核定人事案，教育部長潘文忠表示，將等台大3月24日召開校務會議討論並凝聚共識後，再做適法性處理。由一群台大教授自主組成的台灣大學自主聯盟今天舉行座談會，討論校長遴選爭議和大學自主。

（中央社記者許秩維台北19日電）台大校長遴選爭議不斷，台大自主聯盟今天舉行座談會，與會教師擔心這些爭議影響台大的國際聲譽，希望大家站出來拒絕政治壓迫，並籲立院修法，斬斷政治黑手介入大學。

台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春表示，台大校長遴選制度並非完美，仍有可改善之處，但應該在結束後進行，而非在過程中檢視，台大校務會議可以在遴選過程中提出意見，但不應該在遴選結果出爐後再重新定奪校長人選。

金傳春指出，台大是國內大學的龍頭，但教育部卻漠視台大校長懸缺近1年造成校務持續推動不力的危機，她也呼籲教育部儘速核定台大校長遴選結果，並建議未來可由校務會議成立特別委員會，改善校長遴選辦法。

台大政治系莫內講座教授蘇宏達指出，公部門就像骨，私部門就像肉，骨肉應該相輔相成，而不是骨肉相殘，一個國家最可怕的就是政府帶頭違法，過程中更讓社會因此分裂，人民彼此鬥爭。

蘇宏達表示，如果台大擋不住政治壓迫，未來和執政黨不同調的學者還會願意參選並出任大學校長嗎？最後可能從遴選委員、召集人到校長候選人，清一色都是執政黨同路人，這並非大家所樂見；台大和台灣高教的未來需要大家站出來，共同拒絕政治黑手。

蘇宏達也呼籲，解密和公開教育部要求台大說明遴選校長過程的機密公文和台大的回覆，以接受社會公評，並呼籲立法院修改大學法，將現行由教育部頒發大學校長聘書改為由遴選會召集人頒發聘書並通知教育部，斬斷政治黑手介入大學。（編輯：李錫璋）1070319