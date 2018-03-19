熱塑性聚氨酯 國際化工大廠拚新應用

（中央社記者潘智義台北19日電）國際化工大廠巴斯夫推出熱塑性聚氨酯（TPU）全新應用，另一化工大廠科思創推出由TPU、連續碳纖或玻纖與聚碳酸酯製成的複合材料。

科思創新聞稿指出，聚碳酸酯取代金屬、玻璃等常規材料，並在許多要求輕、堅固、美觀的應用中證明其優勢。產品被應用於筆記型電腦外殼、汽車內飾、車頭燈、全景天窗和醫療器械等應用中。

科思創表示，連續纖維增強熱塑性複合材料（CFRTP）是新型輕量美觀高強度材料，已引起眾多客戶和產業界的關注，為將來進行商業化生產，將位於德國巴伐利亞州的馬爾克特比巴爾特鎮工廠，開發成高科技材料的生產基地。