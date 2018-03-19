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台股ETF新兵追蹤台灣工業30指數 比台股、台灣5

鉅亨網2018/03/19 14:24
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由第一金投信打頭陣的農曆年後第一檔台股 ETF 基金，敲定在 3 月 26 日首度公開募集。以追蹤臺灣工業 30 指數為主，將以第一金工業 30(00728-TW)、第一金工業 30 反 1(00729R-TW) 兩檔 ETF 掛牌，依據歷史統計，台灣工業 30 指數比台股、台灣 50 指數還會漲。在台股波動之際，可望提供投資人多空雙向操作的多元化選擇。

受到美國升息政策影響，台股今年來波動度加大，然而，升息代表經濟的擴張，對股市投資人是正面訊息。隨著全球景氣穩健復甦，預估占台股上市櫃公司總家數 7 成以上的工業產業，成長率預估為 5.86%，表現不俗。

根據臺灣指數公司資料統計，過去 5 年，工業菁英 30 報酬指數模組漲幅達 87%，表現超越台股加權指數與臺灣 50 指數；若把時間拉長到 10 年，其漲幅更達 130%，同樣將加權指數的 81%、臺灣 50 指數的 87% 漲幅，拋諸腦後。

第一金臺灣工業菁英 30ETF 傘型基金經理人曾萬勝表示，今年全球經濟穩步復甦、國際原物料波動趨緩、電子應用產品需求暢旺，台灣製造業成長動能值得期待。

台股長期多頭趨勢尚未改變，惟股市站上萬點後，行情大漲大跌機率變高，選股難度也變大。曾萬勝建議，不妨透過定期定額策略，分批布局臺灣工業 30 正向 ETF，並且在股市急漲或累計漲多的時候，單筆投資同等部位的反向一倍 ETF，以期在追求超額報酬的同時，降低波動風險，創造雙贏的機會。

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關鍵字etf台灣工業30指數第一金投信headline
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