台股ETF新兵追蹤台灣工業30指數 比台股、台灣5

由第一金投信打頭陣的農曆年後第一檔台股 ETF 基金，敲定在 3 月 26 日首度公開募集。以追蹤臺灣工業 30 指數為主，將以第一金工業 30(00728-TW)、第一金工業 30 反 1(00729R-TW) 兩檔 ETF 掛牌，依據歷史統計，台灣工業 30 指數比台股、台灣 50 指數還會漲。在台股波動之際，可望提供投資人多空雙向操作的多元化選擇。

受到美國升息政策影響，台股今年來波動度加大，然而，升息代表經濟的擴張，對股市投資人是正面訊息。隨著全球景氣穩健復甦，預估占台股上市櫃公司總家數 7 成以上的工業產業，成長率預估為 5.86%，表現不俗。