選擇障礙剋星　九大名廚必吃料理告訴你

有選擇障礙的人終於得救了，讓五星飯店主廚親自告訴你哪些菜才是必嚐。台北君悅酒店網羅旗下 8 間餐廳，由主廚推薦 9 道經典料理，同時推出「美味九宮格-蒐羅九大主廚名菜之旅」集點活動，於活動期間品嚐任一指定菜色可獲得蓋章點數 1 點，集滿 3 點且連成一直線者，即可活得精美贈品；集滿所有點數還可參加抽獎活動，最大獎為行政景觀套房雙人住宿券，及 5 萬元餐飲抵用券。



▲活動期間品嚐任一指定菜色可獲得蓋章點數 1 點，集滿 3 點且連成一直線者，即可獲得精美贈品；集滿所有點數還可參加抽獎活動。（圖／記者陳致宇攝 ）

今年首度推出集點活動，由各餐廳主廚推薦，以井字遊戲的方式帶領民眾品味各餐廳不可錯過的經典名菜料理，於活動期間品嚐任一指定菜色可獲得蓋章點數 1 點，集滿 3 點且連成一直線者，即可獲得精美贈品；集滿所有點數還可參加抽獎活動，最大獎為行政景觀套房雙人住宿券，及 5 萬元餐飲抵用券。

此外，飯店也首度推出官方 LINE@ 好友帳號，加入即可獲得 100 元餐飲抵用券 1 張，每周五還有名菜抽抽樂，連續 9 周抽出幸運得主，可免費品嚐飯店內各餐廳的招牌料理。