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中央社

創建者盃朴仁妃奪冠 曾雅妮並列59名

中央社2018/03/19 14:30
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北19日綜合報導）台灣高球女將曾雅妮今天在創建者盃末輪打出69桿，並以總計低於標準桿3桿的285桿並列59名；前球后朴仁妃今天打出67桿，以總計低於標準桿19桿的269桿，在暌違1年後再奪冠。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4404萬元）的創建者盃在美國的亞歷桑納州舉行4回合共72洞的賽事。

曾雅妮前3輪陸續打出76桿、67桿、73桿，3輪合計平標準桿的216桿並列66名。

末輪的比賽，曾雅妮狀態有些起伏、小鳥、柏忌穿插著來，前14洞結束打出2鳥、3柏忌，但接下來她突然找回準星，自第15洞到第18洞，連抓4隻小鳥，以6鳥、3柏忌，低於標準桿3桿的69桿交卡，最終以4輪總計低於標準桿3桿的285桿成績並列59名。

第3輪靠著7鳥、1鷹、0柏忌，飆出低於標準桿9桿63桿的韓國前球后朴仁妃，末輪仍有完美演出，包括第12洞到第15洞連續抓下的4隻小鳥在內，在這輪打出5鳥、0柏忌，低於標準桿5桿的67桿，最終以4輪總計低於標準桿19桿的269桿成績奪冠。

1988年7月12日出生的朴仁妃，在目前仍未滿30歲的情況下，已拿下19座LPGA冠軍，並是里約奧運金牌得主，更在27歲時就獲得LPGA名人堂候選資格，能有這樣的成就，歸功於她在心理、身體上，總是保有平衡狀態。

近年因為拇指運動傷害影響表現的朴仁妃說：「老實說，經過這麼長一段時間的休養，我根本沒想過能在今年開季不久，就拿下冠軍。」

這場比賽另一個焦點，是54歲的英格蘭女將戴維絲（Laura Davies），生涯拿過4次大賽冠軍在內的20勝，她仍在為成為LPGA史上最年長的冠軍得主而努力，這次她在4輪比賽陸續打出73桿、69桿、63桿、69桿，以總計低於標準桿14桿的274桿並列第2。（編輯：李錫璋）1070319

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