創建者盃朴仁妃奪冠 曾雅妮並列59名

（中央社記者李晉緯台北19日綜合報導）台灣高球女將曾雅妮今天在創建者盃末輪打出69桿，並以總計低於標準桿3桿的285桿並列59名；前球后朴仁妃今天打出67桿，以總計低於標準桿19桿的269桿，在暌違1年後再奪冠。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4404萬元）的創建者盃在美國的亞歷桑納州舉行4回合共72洞的賽事。

曾雅妮前3輪陸續打出76桿、67桿、73桿，3輪合計平標準桿的216桿並列66名。

末輪的比賽，曾雅妮狀態有些起伏、小鳥、柏忌穿插著來，前14洞結束打出2鳥、3柏忌，但接下來她突然找回準星，自第15洞到第18洞，連抓4隻小鳥，以6鳥、3柏忌，低於標準桿3桿的69桿交卡，最終以4輪總計低於標準桿3桿的285桿成績並列59名。