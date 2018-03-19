普丁高票連任 英美法德圍剿下 與西方衝突將升溫

FX168 財經網報導，普丁當選後第一個要解決的問題是英國對「雙面間諜中毒」案的指控，事件已導致美國、法國、德國倒向英國，這 4 個國家上周四 (15 日) 發佈聯合聲明，指前雙面間諜斯克里帕爾 (Sergei Skripal) 中神經毒劑一事是俄羅斯對英國主權的侵犯，而且是二戰以來歐洲頭一次發生出於攻擊性目的使用神經毒劑的事件 。

俄羅斯總統普丁於當地時間 3 月 18 日，以超過 7 成的高得票率成功連任，大權在握的他，在英國、美國、法國、德國的圍剿下，與西方國家的衝突預料也將升高。

聲明直指事件違返《禁止化學武器公約》，俄羅斯應該向「禁止化學武器組織」全面披露此次用於「雙面間諜中毒案」的神經毒劑 -- 諾維喬克 (Novichok)。

「諾維喬克」在俄語中有「新來的」之意，最早在 1991 年由前蘇聯化學家米爾紮亞諾夫披露，是蘇聯軍方在 1970-80 年代開發的一批新型神經性毒劑的統稱。

而關於「諾維喬克」的資訊非常稀缺，其實際投入使用的案例也極為罕見，目前只有 2 起推定由「諾維喬克」引發的中毒反應，已知的受害者全部死亡。

在 1987 年發生過一起實驗室洩露事故，導致一名科研人員喪失活動能力，最終在 1992 年死去。1995 年，一名俄羅斯銀行家遭到毒殺，俄內政部判定其死於競爭對手使用「一種高度機密的磷基神經性毒劑」進行的買兇殺人。

英國據此認定「雙面間諜中毒」案與俄羅斯有關，並對俄羅斯做出最後通牒。

雖然俄羅斯政府直接授意的可能性較大，但也不排除俄羅斯政府對化學武器監管不力致其流入犯罪集團手中的可能。而且在普丁大選的當口，沒有必要冒如此政治風險太大去毒殺一位沒有威脅的前特工。

但在 4 國在聲明中，英國的評估是「沒有合理的替代解釋」，美、法、德 3 國支持英國的說法，即最大嫌疑人俄羅斯要為此次「襲擊」負責。

吊詭的是，英國在做出定論之後，還阻止國際組織的進一步調查，否決了俄羅斯向聯合國安理會提出的調查索爾茲伯里 (Salisbury) 事件聲明草案。英國如此緊咬不放，背後原因耐人尋味。

〈西方槍口轉向俄羅斯〉

美元兌俄羅斯盧布走勢

在圍剿俄羅斯上，美國與歐洲通力作戰實施 2 線作戰，一條是烏克蘭，一條是敘利亞。

烏克蘭戰線上，北約已經在 3 月 10 日承認了烏克蘭的「申請國」身份，亦即北約做出了準備吸納烏克蘭為北約成員國的動作。北約東擴至俄羅斯家門口，這對俄羅斯的戰略壓力可想而知。同時也顯示，美國要用烏克蘭來牽制俄羅斯。

敘利亞戰線上，美國常駐聯合國代表海莉 3 月 12 日指控，俄羅斯在執行敘利亞東古塔地區停火決議方面不作為」，說美方已向聯合國安理會提交的停火決議草案。

西方國家一方面用烏克蘭牽制俄羅斯，另一方面已經做好在敘利亞出擊的準備，同時對俄羅斯在烏克蘭、敘利亞開始施壓，試圖迫使俄羅斯陷入烏克蘭、敘利亞問題的雙線作戰，美國的計畫昭然若揭。

這一次，英國對俄羅斯突然發難，其大背景就是半島局勢緩和，美國和北韓要進行領導人會面。與北韓妥協，本質上是與中國妥協。現階段，美國分別在中東與俄羅斯、朝鮮半島與中國較勁，與中國在朝鮮半島妥協，必然意味著川普將在中東加碼，也就是將與俄羅斯進行更加激烈的對抗。

從 3 月 4 日發生中毒事件，3 月 8 日對北韓妥協，3 月 10 日北約承認烏克蘭「申請國」身份，3 月 12 日英俄罵戰開始，就美英特殊關係來看，這其中陰謀恐怕不難理解。

匯市似乎早已看穿英美的伎倆，盧布與英鎊走勢平穩如常。接下來對剛勝選獲得連任的普丁將是巨大挑戰，他所面對的是來自美歐乃至整個西方的強大壓力。