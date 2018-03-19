蒲亭壓倒性勝選 幕僚：感謝英國

「金融時報」報導，蒲亭（Vladimir Putin）的競選總部發言人康德拉雪夫（Andrei Kondrashov）在勝選慶功派對上表示：「結果比我們預估的還要高，必須要說，有8%至10%要感謝英國。」

66歲的前俄國雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他33歲的女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日在英國遭下毒，迄今仍未脫險。英方確定用於毒殺案的神經毒劑是前蘇聯研發的諾維喬克毒劑（Novichok），英、俄為此事件起外交齟齬，互相指控對方是幕後黑手。

（中央社記者戴雅真倫敦19日專電）俄羅斯總統蒲亭18日在總統大選中取得壓倒性勝利，他的幕僚表示，部分原因要感謝英國最近與莫斯科當局因為俄諜毒殺案引發的外交齟齬。

康德拉雪夫說：「我們在恰到好處的時機，在需要動員（選民）時受到施壓。每當俄國遭受到不分青紅皂白的指控，而且沒有任何證據時，俄國人民就會和權力中心團結一致，而今天的權力中心無疑就是蒲亭。」

俄羅斯國營電視台在大選日晚間的談話性節目上讚美蒲亭，同時呼應康德拉雪夫的說法，表示這起事件在選戰最後一刻成為助攻，推升蒲亭得票率。

根據俄國官方結果，蒲亭以超過76%得票率勝選。他的主要競爭對手、俄羅斯反對派唯一有機會挑戰蒲亭的異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）以曾因刑事罪行判刑為由參選被拒。

勝選的蒲亭將再任總統6年，繼續領導俄國至2024年，屆時他71歲，領導俄羅斯24年，將成為繼史達林（Joseph Stalin）的執政近30年之後，俄國掌權最久的領導人。

蒲亭於競選總部發表勝選演說後，再度否認策劃毒殺案。他說：「俄國沒有這種物質，我們在國際觀察員督導下已經銷毀所有化學武器。」他還說，俄國是率先這麼做的，「不像有些夥伴，承諾要銷毀，到現在仍沒有兌現承諾。」

他也否認英國首相梅伊（Theresa May）所稱，斯克里帕爾和他的女兒被「軍事等級」的神經毒劑所攻擊，表示若梅伊所說的是真的，英國應該會死很多人。

俄羅斯中選會主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）表示，這次選舉過程「透明」，除了幾個突發小事故之外，沒有重大舞弊發生。

然而俄國非政府的選舉監督組織「選票」（Golos）表示，許多觀察員在執行工作遭到阻撓。

「金融時報」記者在一處投票所截止投票的20分鐘前，目擊一名年輕女工作人員把一疊厚厚的紙塞入投票箱中。有許多人試圖遮蔽記者視線，並未成功。同在投票所的另外15人則宣稱什麼都沒有看到。（編輯：紀錦玲）1070319