台股盤後－台積電尾盤乍醒 中小型股爭氣撐盤 小漲1

台股今 (19) 日早盤受亞股走跌壓抑，指數陷入盤整，其中生技、顯卡、鋼鐵、矽晶圓等中小型次族群強勢抗跌，指數在 11000 點上下整理，電子三雄則是在尾盤甦醒，台積電拉回到平盤，鴻海及大立光更是收紅，終場小漲 19.2 點，以 11046.9 點作收，成交值 1106.73 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪走低，早盤一度衝高到 155.7 點，直逼前波高點 155.74 點，終場小漲 0.24 點，以 154.53 點作收，成交值 379.15 億元。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是生醫類股，漲幅達 1.2%，玻陶漲幅也超過 1%，資訊服務、電器電纜、電機機械、鋼鐵、半導體、電子通路、化學生醫、塑膠、光電、通信網路、建材營造、其他電子、航運、電腦設備、金融、水泥、油電燃氣、電子零組件等也均收紅。