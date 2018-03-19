台旅法見真章 綠委：台美國防論壇第一關

王定宇指出，美方從之前歐巴馬政府簽署的2017年國防授權法案，到川普最近簽署「2018財政年度國防授權法」，加上台灣旅行法，這三套配套加起來，能不能實質推動台美雙方高層的互訪？「見真章的第一關」就是今年5月在台灣舉行的台美國防論壇。

立法院外交及國防委員會召集委員的王定宇接受媒體聯訪時說，樂見台美關係的昇華，但也不要高估任何一個法案的通過，畢竟國際關係還是現實的。

（中央社記者范正祥台北19日電）美國總統川普16日簽署台灣旅行法，正式立法生效，鼓勵台美各層級官員互訪。民主進步黨籍立委王定宇今天指出，見真章的第一關是今年5月台美國防論壇，屆時美方與會層級是指標。

他說，屆時美方會派什麼層次官員來台出席這場台美國防軍事工業會議，參與這定義為民間國防業者的交流與論壇？如果美方派出了高過以往的行政官員，就可以說兩次的國防授權法案與台灣旅行法已經開始往執行的方向走，這是個指標。

王定宇認為，另外一個觀察時間點則是落在今年年底，屆時台灣派去美國參與國防合作會議的層級，是不是可以超過以往的副部長以上？這是另個指標。

中國國民黨籍立委江啟臣回應媒體詢問解讀，台灣旅行法立法生效，是美國國會給行政部門更大政策迴旋空間，特別是給川普打台灣牌有更大空間和戰略縱深。

他認為，不論用詞或通過相關法令為何，只要它屬於國會建議的項目，最終行政裁量權和行政措施的決定權仍然都還是在行政部門，特別是美國總統和國務院。

本身也是外交及國防委員會成員的江啟臣提醒，面對新情勢，台灣的因應措施是什麼？有可能在台灣旅行法通過後有什麼樣的措施？兩岸之間的關係又要如何改變？國安團隊要加把勁並有遠見，因應未來複雜的情勢。

時代力量立委徐永明接受中央社記者訪問時說，台灣旅行法立法生效之後，民進黨政府應把總統、副總統、行政院長訪問華府，甚至把「蔡川會」列做努力目標。

徐永明強調，「這方向當然是非常清楚」，台灣、蔡政府應好好把握這機會。（編輯：林孟汝）1070319